Las apuestas más locas para la Super Bowl 2026: quién sacará, la primera canción de Bad Bunny…

La Super Bowl es un evento que va mucho más allá de lo plenamente deportivo. New England Patriots y Seattle Seahawks se ven las caras el lunes 9 de febrero (00:30 horas), en horario de la España peninsular. Un duelo que acogerá el Levi’s Stadium, sede de los San Francisco 49ers de la NFL, en el que no sólo el ganador de la 60ª edición de la Super Bowl atraerá las miradas de los millones de espectadores que pondrán sus ojos en este evento. La proliferación de las apuestas deportivas en los últimos años nos deja mercados que van desde qué canciones cantará Bad Bunny en su show del descanso de la Super Bowl o qué equipo iniciará el partido.

Varias casas de apuestas presentan mercados de lo más extravagantes de cara al duelo por el título de la NFL entre New England Patriots y Seattle Seahawks. Todo puede suceder en el Levi’s Stadium de Santa Clara (California), desde peleas hasta propuestas de matrimonio. El volado inicial -lanzamiento de moneda que determina el equipo que inicia el partido- es una de las posibles apuestas. Como es lógico, las opciones de cara o cruz cuentan con la misma cuota. También es posible apostar a que uno de los jugadores de Patriots o Seahawks sea expulsado por propinar un puñetazo a un rival o verse inmerso en una pelea.

El interés en la Super Bowl no sólo está sobre el terreno de juego oficial, que tiene una longitud total de unos 109,7 metros (120 yardas) de largo -al sumar las zonas de anotación (end zones)- y aproximadamente 50 metros de ancho. Por ejemplo, también aparecen mercados de apuestas con situaciones alejadas de lo meramente deportivo. La alegría del triunfo presenta la posibilidad de que un jugador proponga matrimonio a su pareja, una opción recogida por las cuotas del partido. También presentan la posibilidad de predecir el color del Gatorade que se derramará con un bidón sobre el entrenador que se lleve la Super Bowl. Naranja, amarillo/verde, azul, morado, transparente, rojo/rosa o que no se derrame son las opciones, en orden de más a menos probable, que se ofrecen. Otro hecho al que apostar es si se irá o no la luz en el Levi’s Stadium durante el partido.

Apuestas al show de Bad Bunny en la Super Bowl

Uno de los principales atractivos cada año en la Super Bowl es la celebración del show musical del descanso, que en esta ocasión correrá a cargo del puertorriqueño Bad Bunny. Las casas de apuestas ofrecen todo tipo de mercados al respecto, que van desde el repertorio musical del artista a su vestimenta. Para su primera canción, la favorita es ‘Tití Me Preguntó’, mientras que en el cierre se apuesta por ‘DtMF’ (Debí Tirar Más Fotos). También se ofrece la posibilidad de escoger cuántas canciones interpretará Bad Bunny, marcando 11 como la opción más probable.

.@sanbenito habla sobre llevar su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS al escenario del #AppleMusicHalftime Show en el #SBLX. Bad Bunny talks about bringing his album DeBÍ TiRAR MáS FOToS to the #AppleMusicHalftime Show stage at #SBLX.@AppleMusic @RocNation pic.twitter.com/1S4fv2zIEP — NFL (@NFL) February 5, 2026

La cosa no acaba ahí, ya que las casas de apuestas recogen mercados como qué prenda portará sobre su cabeza el artista en su primera canción; destacando la opción del sombrero de paja por encima de lucir una gorra de beisbol o llevar la cabeza al descubierto. Sobre la vestimenta, también se puede apostar a que Bad Bunny lleve o no un vestido o falda durante su actuación en el descanso de la Super Bowl.

Regresando al plano musical, las cuotas ven probable que pueda interpretar una canción inédita y sitúan a artistas latinos como J Balvin, Jennifer Lopez o Karol G como posibles invitados sorpresa a su show. El partido comenzará con la interpretación del himno de Estados Unidos, a cargo de Charlie Puth. Una de las posibilidades a apostar es la duración del mismo, cuyas cuotas parten de los 119 segundos (casi dos minutos) como la posibilidad más plausible.