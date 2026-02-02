Almeida celebra el regreso de la NFL al Bernabéu: «Una de las grandes capitales mundiales del deporte»

La NFL estará de vuelta este año en Madrid, en la capital española, en el Santiago Bernabéu, y es algo que celebra con creces el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. El popular fue, junto a Isabel Díaz Ayuso, una de las caras visibles del acuerdo multianual con la competición de fútbol americano aterrizará en Madrid este año, tras la firma tanto del Ayuntamiento de Madrid como de la Comunidad de Madrid.

«Madrid es una ciudad NFL», reconocía en sus redes sociales Martínez-Almeida, que destacaba al Santiago Bernabéu y a la capital española como «una de las grandes capitales mundiales del deporte» tras este importante acuerdo de colaboración que ha sido confirmado por la competición para partidos tanto este 2026 como en 2027.

«Presentamos el acuerdo multianual con una de las competiciones deportivas más prestigiosas y seguidas del mundo. Nuestra ciudad acogerá partidos en el Bernabéu desde 2026», recalcaba en su publicación el alcalde de Madrid, satisfecho con el acuerdo y por el papel que toma la ciudad en esta competición tan seguida en Estados Unidos.

Madrid es una ciudad @NFL Presentamos el acuerdo multianual con una de las competiciones deportivas más prestigiosas y seguidas del mundo. Nuestra ciudad acogerá partidos en el Bernabéu desde 2026, consolidando Madrid como una de las grandes capitales mundiales del deporte. pic.twitter.com/SzVZ0GO8d6 — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) February 2, 2026

La NFL repetirá, así, su papel de hace meses atrás. Y es la primera toma de contacto de la competición americana con Madrid fue un éxito, con el partido disputado entre los Miami Dolphins y Washington Commaders en el mes de noviembre. Las sensaciones que dejó aquel partido a los emisarios de la NFL fueron muy positivas, tanto que no dudaron en iniciar conversaciones para repetir la cita en un futuro. Este nuevo acuerdo era un secreto a voces que ha terminado por materializarse ahora.

«El NFL Madrid Game 2025 en el Bernabéu fue un momento clave para este deporte en España y estamos encantados de confirmar que volveremos a disputar un partido de temporada regular en 2026 dentro de un pacto multianual con el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el Real Madrid C.F.», son palabras de Rafa De Los Santos, director de la NFL en España, que destacó el importante acuerdo entre muchas partes, actores claves en esta asociación: «Este compromiso multianual de partidos en Madrid subraya nuestra apuesta por este mercado y nos permite seguir conectando con los aficionados durante todo el año e invertir a largo plazo en iniciativas como NFL Flag y la participación de jóvenes de todo el país».

La gran pregunta ahora es qué equipos tomarán el relevo de Dolphins y Commanders. El regreso de la NFL a Madrid da continuidad a la apuesta del Consistorio madrileño por atraer competiciones deportivas de primer nivel a la capital. Aunque todavía no se han confirmado los equipos que participarán en el encuentro de 2026, tres franquicias, Miami Dolphins, Chicago Bears y Kansas City Chiefs, cuentan con derechos comerciales en España, situación que haría interesantes sus visitas con sus primeras espadas a «una de las grandes capitales mundiales del deporte», como define Almeida.