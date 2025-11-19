La NFL arrasa en el Bernabéu: 5,9 millones de espectadores y top-5 de duelos internacionales más vistos

La NFL ha llegado a España para quedarse. «Volveremos», dijo Roger Goodell, comisionado de la liga, en la previa del partido de la NFL entre Miami Dolphins y Washington Commanders en el Santiago Bernabéu. El encuentro fue todo un éxito y así lo reflejan los datos. Casi 80.000 personas vivieron en directo desde el estadio el primer duelo de la historia de la liga en España, y promedió 5,9 millones de espectadores entre televisión y plataformas digitales.

«Volveremos. Estamos muy emocionados», comenzó diciendo el comisionado de la NFL sobre el posible regreso a España y al Bernabéu. Era toda una incógnita cómo acogería Madrid este partido, ya que era la primera vez que los estadounidenses desembarcaban aquí, y además lo hacían con dos franquicias que no atraviesan por su mejor momento. Pero ni eso frenó la euforia por la llegada de la NFL al Santiago Bernabéu.

«Esto ha sido una gran oportunidad para nosotros. Siempre esperamos a que termine el partido, pero queremos volver. A Madrid o a España. Creemos que es un gran mercado. Como saben, tenemos historia aquí, así que es algo importante para nosotros», afirmó Roger Goodell antes de la disputa de un choque que se ha colado entre los cinco partidos internacionales más vistos de la historia de la NFL Network.

En un comunicado difundido por la mejor liga de fútbol americano del mundo, aseguran que los partidos internacionales de la NFL de 2025, transmitidos por NFL Network, promediaron 6,2 millones de espectadores por televisión y plataformas digitales en sus seis encuentros (uno en Dublín, tres en Londres, uno en Berlín y otro en Madrid), convirtiéndose en el promedio de audiencia más alto registrado en la historia de los partidos internacionales de la NFL Network.

Este promedio de 6,2 millones de espectadores representa un aumento del 32% con respecto a la temporada anterior de partidos internacionales transmitidos por NFL Network. En lo que respecta al partido del Santiago Bernabéu entre Dolphins y Commanders, que ganaron los de Miami en la prórroga por 16-13, promedió 5,9 millones de espectadores. Y además, este choque se cuela directamente en el top-5 de partidos internacionales más vistos de la historia de la NFL Network.

Cabe destacar también que el encuentro Dolphins-Commanders alcanzó un pico de más de ocho millones de espectadores en los últimos 13 minutos del partido. Los datos reflejan que el partido fue un auténtico éxito. La NFL tiene como objetivo ahora asentarse en España, después de ver la gran acogida que ha tenido su primera experiencia en Madrid. Hasta los jugadores quedaron asombrados. De hecho, los Dolphins se plantean hacer de Madrid su sede para los partidos internacionales y organizar todos los años un partido aquí, como hacen los Jacksonville Jaguars en Londres.