La NFL dice hasta pronto al Bernabéu: «Estadio de clase mundial, volveremos seguro»

La NFL ha quedado impresionada con el Bernabéu. La competición deportiva que más millones de dólares mueve al año se ha prendado del coliseo del Real Madrid y hasta su exigente comisionado, Roger Goodell, confirmó que el fútbol americano «volverá, seguro» a España la próxima temporada con el templo blanco como sede más que probable.

«Significa mucho jugar en este estadio. Es un estadio de clase mundial, quizás el mejor del mundo. Es un honor jugar aquí pero también acercarnos a esta comunidad, estar en este país, estar aquí en Madrid. Es un gran lugar para jugar a este deporte. Es bueno para nuestros equipos y nuestros aficionados», dijo el directivo, totalmente impresionado por una acogida de 80.000 aficionados en el estadio madridista.

Roger Goodell se une así a unos periodistas norteamericanos que han alucinado literalmente con el estadio madridista hasta tal punto de pedirlo como sede de la Superbowl en algunos casos. El Real Madrid acondicionó su estadio en tiempo récord para acoger con plenas garantías un partido de fútbol americano y el aplauso global se lo han llevado.

«Estar en Madrid significa todo. Vemos la asistencia, vemos a los fans, el interés… realmente lo estamos disfrutando. La ciudad es increíble. Lo hemos pasado muy bien aquí. Esperamos tener más partidos aquí, en la ciudad de Madrid. Contentos de que nos hayan recibido con los brazos abiertos», dijo Jonathan Vilma, ex linebacker de los New York Jets y de los New Orleans Saints y ganador de la SuperBowl en declaraciones a EFE.

La NFL ama al Bernabéu

«Llegué al Santiago Bernabéu. Este lugar es tan impresionante como dicen», comentó en la red social X el periodista Hal Habib. A una respuesta de un usuario, que le preguntó si pensaba que el estadio del Real Madrid está a la altura de los de Estados Unidos, Habib fue claro: «La pregunta es si los estadios de Estados Unidos están a este nivel. He estado en algunos buenos, pero este es el mejor en el que he estado». Una opinión que cobra mayor importancia al provenir de un periodista que ha cubierto la actualidad de los Miami Dolphins durante más de 40 años.

Habib fue el único en deshacerse en elogios ante el recinto de la capital española. El periodista irlandés Michael McQuaid, en cuyo país también se han disputado partidos de NFL y que cubre diariamente la actualidad de esta liga, también ha puesto en valor la magnitud del Santiago Bernabéu. «Las imágenes no la hacen justicia», comentó McQuaid para acompañar tres fotografías del terreno de juego.

La NFL y sus medios están encantados por la experiencia vivida en el Bernabéu y ya planean hacer este tipo de citas de forma anual. El coliseo madrileño, por sus dimensiones y sus condiciones, ha dejado impresionado a todo el planeta acogiendo con éxito el partido entre Washington Commanders y Miami Dolphins.