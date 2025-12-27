Lucas Vázquez pide justicia con el ‘caso Negreira’: «Es todo mucho más fuerte de lo que parece»

Lucas Vázquez conoce de cerca cómo vivió el vestuario del Real Madrid cuando se destapó todo el escándalo del ‘caso Negreira’. El club blanco siente que los pagos del FC Barcelona a Enríquez Negreira adulteraron la competición aquellos años y es por eso que el lateral pide que la justicia actúe para aplicar las sanciones correspondientes.

«No es normal, no es normal. Lo dije hace poco en otra entrevista. Creo que es más fuerte del bombo que se le está dando. Que un club haya pagado a una persona dentro de los árbitros es difícil de explicar. Creo que, tarde o temprano, se hará justicia. Pero sí, por supuesto que lo que ha pasado es algo que no puede pasar en el fútbol. No son temas ni de fairplay, ni nada. Es todo mucho más fuerte de lo que parece. Y quizá tengas algo de razón de que todo… de que todo ha podido influenciar, también, en esa consecución de otras ligas», explicó el lateral.

Un caso que, de confirmarse que favoreció al Barça, los blancos deberían reclamar todos los títulos nacionales que perdieron en aquella etapa: «Todo influye. Poco a poco se está tirando de la manta y viendo lo que pasó durante estos años. Es algo que se debe considerar, sancionar… o veremos la justicia las decisiones que toma. Pero, por supuesto, no es normal. No es normal», razonó Lucas Vázquez.

El Real Madrid se ha cansado de que la justicia vaya tan lenta. Ni Ernesto Valverde, ni Luis Enrique ni Joan Laporta testificaron que ninguno conocía la existencia de esos informes arbitrales. Es por ello que Florentino Pérez ha pedido tanto comprobar las auditorías como llamar a declarar a personas directamente salpicadas como Carlos Naval, delegado del primer equipo. La pelota ahora está en el tejado del Juzgado de Barcelona, que debe aprobar el escrito del Real Madrid para seguir desgranando el capítulo más negro de la historia del fútbol.