Lucas Vázquez se pronuncia sobre el caso Negreira: «Es increíble…»

El caso Negreira sigue muy presente en el vestuario del Real Madrid. Lo confirmó Lucas Vázquez, quien se marchó el pasado verano al Bayer Leverkusen, acerca de cómo vivió el club los últimos años en los que estuvo dentro del equipo. Un capítulo que sacudió desde un primer momento a la plantilla después de la última etapa dorada del Barça

Una polémica que surgió a raíz de que José María Enríquez Negreira, vicepresidente del CTA, enviase informes al club azulgrana que derivaban en unos cobros de más de 7,5 millones de euros. Una trama que Lucas no dudó en recordar: «El arbitraje en Alemania es diferente. En España te aguantan un poco más las amarillas. Ha habido cosas difíciles de creer y el tema arbitral es muy difícil, pero lo que ha pasado merece la pena debatirlo. Todo lo del caso Negreira es algo difícil de explicar. En cuanto al fútbol, no pueden existir esas cosas. En el vestuario éramos muy conscientes de todo. Al final todo influye», explicó.

Sobre su salida del club blanco después de diez años en el primer equipo, Lucas solo tuvo buenas palabras: «El Real Madrid es lo máximo y en cualquier comparación sales perdiendo, pero estoy en un gran club, maravilloso y muy feliz por este comienzo. El fútbol es distinto, pero hay métodos de todos los tipos. La filosofía de allí es de bastante trabajo. Echo de menos a mis compañeros, a trabajadores, a las personas…».

«Mi carrera en el Real Madrid ha sido tremenda. Me siento reconocido, he notado el cariño de la afición, del club y de muchísima gente, ha sido impresionante. Dentro no eres tan consciente», añadió en una entrevista para ‘El Partidazo’ de Cope.

La nueva vida de Lucas Vázquez en el Bayer Leverkusen

El último año fue de grandes cambios para la vida de Lucas. Tuvo que cambiar de aires después de toda una vida en España y emprendió una nueva aventura en Alemania: «Estoy muy feliz, ha sido un momento de muchos cambios. He estado aquí muy bien muchos años y echo de menos algunas cosas del día a día. Es un cambio importante. Lo que más echo de menos es mi casa».

Una salida que, aunque fue dura, reconoció que fue pactada entre ambas partes: «Desde hacía meses lo tenía en la cabeza, desde enero más o menos. Por lo que yo sentía. No me quería ir pero era el momento adecuado para salir. A todos les llega ese momento que dices ‘creo que lo mejor es que me vaya’. No hablé con Xabi para irme a Bayer. Lo de Arnold fue a posteriori, me reúno con José Ángel y me lo dijo de una manera muy natural. Tenía la conciencia muy tranquila y las cosas claras. El club se ha portado de una manera espectacular conmigo», confesó.