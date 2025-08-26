Oficial: el Bayer Leverkusen anuncia el fichaje de Lucas Vázquez

Lucas Vázquez ya es nuevo jugador del Bayer Leverkusen. El conjunto alemán ha anunciado su fichaje este martes. De esta forma, el ex jugador del Real Madrid jugará la Champions League esta temporada, en la que podría reencontrarse con su ex equipo. El gallego firma por dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2027 y llega libre tras finalizar su contrato con el conjunto madridista.

«El Bayer 04 Leverkusen ficha al lateral derecho español Lucas Vázquez. El jugador, de 34 años, llega como jugador libre, ya que su contrato con el Real Madrid expiró al final de la pasada temporada. Vázquez ha firmado un contrato con el club de la Bundesliga válido hasta el 30 de junio de 2027, y lucirá el dorsal número 21 en el Werkself», señala el equipo aspirínico en un comunicado oficial.

De esta forma, el jugador se enrola en un equipo que guarda una gran conexión con el Real Madrid, dado que Xabi Alonso acaba de llegar a la capital de España tras dos temporadas y media dirigiendo a los de Leverkusen y que Carvajal jugó una temporada allí, que le sirvió de trampolín para regresar a Valdebebas. «Estoy deseando continuar mi trayectoria en el Bayer Leverkusen. El club del que me han hablado mucho el entrenador Xabi Alonso y mi compañero en Madrid durante muchos años, Dani Carvajal», ha señalado el gallego.

El club recoge más declaraciones de su nuevo fichaje, que afirma que quiere seguir ganando títulos en Alemania: «Mis conversaciones con los responsables han confirmado lo que me habían contado: el Bayer está absolutamente orientado a la victoria, tiene hambre y está centrado en los objetivos más ambiciosos. Esta actitud coincide con mis expectativas y estoy deseando luchar por nuevos éxitos con el Leverkusen».

El ex lateral madridista se marcha a la Bundesliga después de varias semanas tranquilo buscando equipo tras terminar su contrato con el Real Madrid. Hace escasos tres días, el propio Lucas Vázquez ya dio pistas a través de sus redes sociales de que su futuro estaba cerca de definirse. «Tic-tac», señalaba el ex del Real Madrid en una publicación donde aparecían varias imágenes de él entrenando en su casa junto a sus hijos.