Lucas Vázquez jugará en el Bayer Leverkusen esta temporada y la siguiente. A sus 34 años, el futbolista gallego llega libre al cuadro alemán después de una época dorada en el Real Madrid. El ex lateral madridista ya ha encontrado equipo y jugará también la próxima edición de la Champions League.

El acuerdo entre el Bayer Leverkusen y Lucas Vázquez está muy cerca de cerrarse y hacerse oficial. El ex lateral madridista está muy cerca de marcharse a la Bundesliga después de varias semanas tranquilo buscando equipo tras terminar su contrato con el Real Madrid.

Hace escasos tres días, el propio Lucas Vázquez ya dio pistas a través de sus redes sociales de que su futuro estaba cerca de definirse. «Tic-tac», publicó el ex madridista en una publicación donde aparecían varias imágenes de él entrenando en su hogar junto a sus hijos.

Ahora Lucas firmará por dos temporadas, hasta 2027, con el Bayer Leverkusen y jugará la Bundesliga. También estará presente en la próxima edición de la Champions League donde podría medirse al Real Madrid. Este jueves saldremos de dudas en el sorteo. Estará a las órdenes de Ten Hag en un equipo que ya echa de menos a Xabi Alonso tras empezar la temporada con una dolorosa derrota.

Con Xabi Alonso ya coincidió Lucas Vázquez en sus últimos días en el Real Madrid durante el Mundial de Clubes. El pasado 9 de julio, el lateral gallego jugó sus últimos minutos con la camiseta blanca y tras varias semanas decidiendo y pensando cuál era la mejor decisión para su futuro, finalmente el Leverkusen ha ganado a las otras opciones.

Informa Fabrizio Romano que el acuerdo entre el Bayer Leverkusen y Lucas Vázquez ya está cerrado y que el reconocimiento médico ya lo pasó el futbolista gallego en secreto. El acuerdo final se firmará este mismo martes y en las próximas horas podría ser oficial.