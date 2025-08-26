El Real Madrid no regalará a Ceballos

El Real Madrid no tiene intención de regalar a Dani Ceballos. En el club blanco la premisa es clara: quien no quiera estar, no estará, pero al mismo tiempo no se harán concesiones. Por lo tanto, si el utrerano, como se asume en Valdebebas, desea marcharse, deberá llegar con una oferta que satisfaga al club, y esta no podrá ser inferior a 15 millones de euros. En el Santiago Bernabéu no se contemplan cesiones ni fórmulas similares para jugadores con contrato que aún cuentan con mercado.

A las puertas de la última semana de mercado, el futuro de Ceballos sigue en el aire. El interés del Olympique de Marsella es real, pero su propuesta -una cesión sin opción de compra obligatoria- está descartada de plano por la entidad blanca. Paralelamente, como adelantó OKDIARIO, en la Premier League preparan una oferta formal por el centrocampista, aunque tendrá que alcanzar la cifra que exige el Real Madrid. De lo contrario, el andaluz seguirá vistiendo de blanco una temporada más.

Como cada verano, Ceballos ha sembrado dudas sobre su futuro. Lo hizo al inicio de sus vacaciones en Sevilla, donde volvió a dejarse querer por el Betis -un gesto que en el Madrid gusta poco, aunque tampoco preocupa en exceso- y lo repitió tras el duelo contra el Oviedo, con un mensaje en redes sociales que muchos interpretaron como una despedida.

La realidad es que el utrerano tiene contrato hasta 2027 y el Real Madrid no lo va a regalar. Además, Xabi Alonso cuenta con él. El técnico donostiarra considera que Ceballos puede ser un recurso valioso a lo largo de la temporada, ya que ofrece un perfil diferente en la medular respecto a sus compañeros. Durante el Mundial de Clubes su protagonismo fue menor de lo esperado, pero la prioridad entonces era competir al máximo en un torneo exprés.

El propio Alonso ya advirtió tras la eliminación contra el PSG que lo visto en Estados Unidos no reflejaría lo que será la temporada, con más rotaciones y oportunidades para todos. En ese contexto, el club y el entrenador coinciden: Ceballos puede ser importante. Por ello, no está en venta, salvo que llegue una propuesta que convenza a todas las partes.