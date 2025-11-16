La fiebre de la NFL llega al Bernabéu: «Éramos bichos raros hasta hoy»

Es el día. La NFL ha llegado a Madrid y lo ha hecho atrayendo a miles de espectadores al Santiago Bernabéu. El estadio del Real Madrid se ha puesto sus mejores galas para acoger el primer partido de la mejor liga de football del mundo en nuestro país. El fútbol americano ha contagiado los aledaños del estadio, con miles de aficionados llegados de todo el mundo. OKDIARIO ha hablado con público que viene de Ecuador, Brasil o de Miami –lógicamente– para ver el duelo entre los Dolphins y los Washington Commanders.

Pero también son muchos –la mayoría– los que llegan desde aquí, desde España. Un deporte que crece exponencialmente en nuestro país tiene muchos adeptos, como hemos podido comprobar. «Éramos bichos raros hasta hoy», nos asegura un aficionado que, tras 20 años de espera, por fin puede disfrutar de un partido de la NFL en España. Otros no pudieron aguantar la espera, viajando a Estados Unidos para poder disfrutar de la competición o a los encuentros celebrados en Londres en los últimos años.

Miami Dolphins y Washington Commanders juegan este domingo un partido histórico. Se enfrentan en el Santiago Bernabéu, en el primer encuentro de liga regular que se disputa en España. El llamado Madrid Game 2025 medirá a estos dos conjuntos, que llegan con un balance de tres victorias y siete derrotas en lo que va de temporada, lo que les lleva a estar ya prácticamente sin opciones de estar en los playoffs.

No había un escenario mejor que el Santiago Bernabéu. El estadio del Real Madrid se ha convertido en un referente a nivel mundial para realizar todo tipo de espectáculos. La cita será espectacular incluso cuando los jugadores estén fuera del césped. De hecho, en el descanso habrá un show para el recuerdo. Los artistas latinos Bizarrap y Daddy Yankee actuarán juntos por primera vez.