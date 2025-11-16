El día del Bernabéu

El gran día para el Santiago Bernabéu ha llegado. Este domingo aterriza la NFL en Madrid con un partido que hará historia en nuestro país. El primer partido de la Liga de fútbol americano que se disputará en España lo albergará uno de los escenarios más imponentes del mundo con una historia detrás que ha dejado anonadado a los hinchas americanos.

Washington Commanders y Miami Dolphins harán historia este domingo sobre el césped del Santiago Bernabéu. Estos dos equipos serán los encargados de llenar de espectáculo el escenario madridista con el primer partido de la NFL que se disputa en nuestro país.

La cita será espectacular incluso cuando los jugadores estén fuera del césped. De hecho, en el descanso habrá un show para el recuerdo. Los artistas latinos Bizarrap y Daddy Yankee actuarán juntos por primera vez. La NFL llega al Bernabéu con un partido para la historia.

Cuando Florentino Pérez ideó como sería el Santiago Bernabéu del futuro, una de sus ideas era la que este domingo se va a hacer realidad. Uno de los sueños del máximo mandatario blanco era que los mejores espectáculos del deporte mundial se dieran cita en su coliseo. Y eso va a pasar. La NFL aterriza en España y lo hace en suelo madridista.

Los ojos de toda América, toda España y medio mundo estarán puestos este domingo en el Santiago Bernabéu. El estadio madridista ha pegado una transformación impresionante durante esta semana para convertir su escenario en un terreno de juego de fútbol americano. Verlo sin gente impresiona. Pero este domingo, más de 80.000 aficionados llenarán esas gradas y serán parte de un show que va a impresionar sin duda al mundo entero.

El Santiago Bernabéu es el centro del mundo este domingo. Todas las miradas apuntan a uno de los estadios más impresionantes del planeta. Un coliseo innovador, rompedor y futurista. Todo aquel que ha estado durante estos días preparando el terreno de juego se ha quedado impresionado. Y este domingo todas las emociones de los hinchas a la NFL estarán a flor de piel. Madrid se ha vestido de gala y ha estado a la altura como anfitriona de este deporte con tantos seguidores alrededor de todo el mundo.

Llegó el día del Bernabéu. Uno de ellos. Porque el Bernabéu quiere ser un estadio en el que la mayoría de días del año los ojos del mundo estén puestos sobre él. El día Karol G, el día Taylor Swift, las grandes noches de Champions del Real Madrid y ahora el día NFL. Y quién sabe si en el futuro el Santiago Bernabéu se pueda tranformar para recibir a otros deportes como el baloncesto, tenis o el gran combate de UFC con Topuria al frente.

En sus casi 78 años de vida, el Santiago Bernabéu ha albergado acontecimientos históricos como cuatro finales de la Copa de Europa, la final del Mundial 82 y de la Eurocopa del 64, la Copa Libertadores de 2018 o los conciertos de estrellas mundiales como Taylor Swift, Bruce Springsteen o los Rolling Stones. Quiere más.