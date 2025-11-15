El Real Madrid ha puesto a prueba los conocimientos de cuatro de sus jugadores sobre la NFL. La liga estadounidense desembarca este domingo a las 15:30 horas en el Santiago Bernabéu, y el club blanco ha aprovechado la ocasión para examinar cuánto sabe parte de su plantilla de los equipos de fútbol americano. Las redes sociales del Real Madrid han mostrado el test al que se han sometido Dani Ceballos, Fran García, Trent Alexander-Arnold y Endrick. El brasileño ha sido el más destacado, acertando los equipos que se escondían detrás de sus respectivos logos.

Los cuatro no han fallado a la hora de identificar los protagonistas del duelo en el Santiago Bernabéu: Miami Dolphins y Washungton Commanders. El resto de logos que han tratado de adivinar los jugadores del Real Madrid han sido los de las franquicias Green Bay Packers, Los Angeles Rams, Philadelphia Eagles, Baltimore Ravens y Dallas Cowboys. Salvo un Endrick inmaculado en este reto, sus compañeros han sufrido a la hora de identificar a Packers, Ravens o Cowboys. El brasileño se ha animado a ayudar a Ceballos, que ha respondido comparando al ‘9’ con un jugador de fútbol americano: «Tú porque juegas en la NFL…»

Este breve cuestionario no ha sido la única fusión entre ambos deportes que comparten la palabra «football». Hace unos días, Thibaut Courtois se enfrentó a una superestrella de la NFL para medir si el belga sería capaz de dedicarse al fútbol americano… o viceversa. El portero del Real Madrid y DeVonta Smith, receptor estrella de los Philadelphia Eagles, participaron en un reto conjunto en el que pusieron a prueba cómo trasladarían sus habilidades al otro deporte. Smith se sorprendió con Courtois y pidió su fichaje para los Eagles. El belga, por su parte, comentó que Kylian Mbappé sería su compañero elegido para dar el salto a la NFL.

El Bernabéu cuenta las horas para el debut de la NFL

Miami Dolphins y Washington Commanders apuran las últimas horas previas a la disputa del partido en el Santiago Bernabéu. El duelo entre estos dos equipos de la NFL supondrá el estreno de la liga estadounidense en nuestro país, que convertirá a Madrid en la sexta ciudad europea que alberga un partido de la liga estadounidense. Los Dolphins se han ejercitado estos días en el Wanda Metropolitano, mientras que los Commanders lo han hecho en la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas.

La disputa de este partido en Madrid supone una gran oportunidad para la ciudad, tanto de forma indirecta por la imagen que proyecta la ciudad al exterior, como de manera más directa con la llegada de numerosos turistas de distintas partes del globo. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, definió el duelo entre Dolphins y Commanders como «una ventana de Madrid hacia el mundo».