El reto viral de Courtois contra una superestrella de la NFL: ¿Podría dedicarse al fútbol americano?

Los aficionados españoles a la NFL apuran los días y las horas para el desembarco de la liga estadounidense en nuestro país. El Santiago Bernabeú se convertirá el domingo 16 de noviembre en el primer recinto que acoge un partido de la mejor competición de fútbol americano en territorio español. Con esta cita surge una repetida ocasión entre los fans de los dos deportes que comparten la palabra «football»: ¿Podría un futbolista jugar en la NFL… o viceversa?». Una pregunta que llevaron a la práctica Thibaut Courtois y DeVonta Smith, wide receiver de los Philadelphia Eagles con un reto conjunto.

El portero del Real Madrid comenzó mostrando su habilidad con los pies, mientras que Smith hizo gala de su precisión con en el lanzamiento con la mano. El jugador de los Eagles también probó con los guantes al estilo del belga, con mejor resultado del esperado. Los roles se intercambiaron cuando Courtois se puso el ‘uniforme’ de fútbol americano, con sus características hombreras, casco y la equipación de los Philadelphia Eagles. El belga no empezó con el pie, pero acabó sorprendiendo a Smith. «Vamos a ficharle», exclamó el estadounidense.

También se pusieron a prueba los reflejos, una cualidad vital en ambos deportes; especialmente en la posición de portero. Tras una serie de pruebas, el receptor estrella de los Eagles terminó por imponerse. Intercambiaron camisetas y Smith se animó con el universal «Hala Madrid». Aunque algunos espectadores echaron en falta que ambos patearan un balón de fútbol americano, Courtois sí se ‘mojó’ sobre cuál de sus compañeros podría hacer carrera en la NFL.»Kylian (Mbappé), por su velocidad, podría ser un buen wide receiver», aseguró el guardameta belga.

El Bernabéu se prepara para la llegada de la NFL

Miami Dolphins y Washington Commanders serán los protagonistas del primer partido de la NFL disputado en España. El evento que acoge el Santiago Bernabeú convertirá a Madrid en la sexta ciudad europea en albergar un partido de esta competición. El estadio del Real Madrid ya ultima los preparativos para el encuentro que se disputará el domingo 16 de noviembre a las 15:30 horas.

Ambos conjuntos se han ejercitado en las instalaciones de los dos equipos de fútbol más representativos de la ciudad. Los Dolphins lo han hecho en el Riyadh Air Metropolitano, hogar del Atlético de Madrid; mientras que los Commanders han entrenado en la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas. Dos escenarios que sirven como lugares de lujo para la preparación de un encuentro que marcará un hito en España. Rafael de los Santos, director de NFL en España, aseguró a OKDIARIO que «El Bernabéu es el escenario perfecto para el primer partido de la NFL en España».