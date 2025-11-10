Otra baja en el Real Madrid: Courtois tiene una lesión en el muslo y no irá con Bélgica

Thibaut Courtois sufre una sobrecarga en el muslo derecho que le tendrá entre 10 y 12 días de baja. Por lo tanto, el belga no acudirá con Bélgica para jugar los encuentros contra Kazajistán y Liechtenstein, ambos clasificatorios para el Mundial de 2026 que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá. El guardameta estará disponible para el duelo contra el Elche del próximo 23 de noviembre.

«Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Thibaut Courtois por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo aductor largo de la pierna derecha. Pendiente de evolución», dice el comunicado oficial del Real Madrid.

Así, Courtois estará de baja estas dos semanas, que coincide con el parón por selecciones. Thibaut no irá con Bélgica y se quedará en Madrid recuperándose de esta lesión. El objetivo es que pueda estar disponible para el siguiente partido del Real Madrid, ante el Elche, un encuentro que se disputará el domingo 23 de noviembre. Tras ese duelo en el Martínez Valero, el equipo de Xabi Alonso tendrá varios partidos exigentes, todos fuera de casa: ante Olympiacos en Champions League y contra Girona y Athletic Club en Liga.

Courtois es un pilar fundamental para Xabi Alonso porque el donostiarra sabe que cuenta en su plantilla con el mejor portero del mundo. Un guardameta que da puntos y sostiene al equipo en momentos delicados. También un referente y capitán que da un paso al frente y dice las cosas claras en el vestuario cuando lo estima oportuno.

Para el entrenador vasco es tan importante que, a riesgo de ser injusto con Lunin, la realidad es que el ucraniano tiene muy pocas opciones de jugar, puesto que el belga es intocable. Se acabaron las rotaciones bajo palos, algo que Ancelotti sí llevaba a cabo en contadas ocasiones.