Oficial: España desvela la camiseta que llevará en el Mundial

Ya se conoce la camiseta de España para el Mundial 2026. La Federación Española de Fútbol ha dado a conocer la primera equipación que lucirán los de Luis de la Fuente en la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá. La Selección estrenará su nueva piel en el partido de clasificación para el Mundial 2026 que le enfrentará a Turquía en el estadio de La Cartuja de Sevilla el 18 de noviembre.

La primera equipación Adidas para 2026 presenta un acabado limpio con finas rayas verticales amarillas sobre una base roja, inspiradas en la bandera y el escudo nacional. El espíritu de la nación se refleja en la palabra España, que aparece escrita en la parte trasera del cuello. La parte superior de la camiseta de España para el Mundial, en los hombros y las mangas, es de color azul marino oscuro con las tres rayas de color rojo, amarillo y rojo que recorren los hombros. Esa parte es idéntica a la manga de la segunda equipación de la Selección en el Mundial 2010, con la que Iniesta marca el gol frente a Holanda.

Habitualmente, la Selección lucía las tres rayas clásicas de Adidas en amarillo porque la camiseta era roja e incluso han llegado a llevarlas en azul marino oscuro. Pero esta vez, la multinacional alemana ha optado por innovar y ha puesto tres rayas que representan los colores de la bandera de España: rojo, amarillo y rojo, por encima del azul marino intenso.

La colección combina identidades visuales históricas y tradiciones de cada nación, reinterpretadas con una estética moderna y vanguardista. El diseño representa un estilo de juego libre y nuevas perspectivas del fútbol, buscando conectar a todas las generaciones de aficionados en la antesala del torneo más grande de la historia. Desde sus ricas historias hasta diseños icónicos del pasado, cada camiseta busca unir a los aficionados en torno a una pasión compartida por su país.

Toda la gama está diseñada para el rendimiento, pensada para apoyar a jugadores de élite en momentos de alta presión y adaptarse a las condiciones variables que experimentarán en futuras citas. Se han incorporado tejidos elásticos mecánicos 3D con tecnología CLIMACOOL+ de Adidas, que absorben el sudor más rápido y mantienen a los jugadores secos por más tiempo. Las icónicas tres bandas perforadas permiten la transpirabilidad óptima, mientras que las zonas de malla estratégicamente ubicadas en tejido y acabados garantizan la máxima ventilación incluso en los climas más exigentes.