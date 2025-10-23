Se filtra la primera camiseta de España para el Mundial 2026

Se acerca la Copa del Mundo y poco a poco se van filtrando los detalles de las nuevas equipaciones. La última camiseta del Mundial que se ha desvelado es la de España, que verá la luz de manera oficial el 9 de noviembre. La selección número uno del ranking FIFA todavía no ha presentado cuáles serán sus colores durante el campeonato del mundo que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México en 2026.

Los pupilos de Luis de la Fuente lucirán una camiseta muy especial para intentar llevar a España al título. El portal especializado FootyHeadlines ha desvelado que la primera equipación de la Roja para esta cita presenta un cuerpo de color rojo intenso con unas finas rayas verticales amarillas con detalles de puntos.

La parte superior de la elástica, en los hombros y las mangas, serán de color azul marino oscuro con rayas de color rojo, amarillo y rojo que recorren los hombros de la camiseta de España para el Mundial. Un detalle interesante este, ya que son los colores de la bandera española. Actualmente, la selección lleva unas rayas amarillas en la primera equipación que con el rojo de la camiseta forman los colores de la bandera. Pero en esta ocasión, Adidas ha querido innovar y ha presentado un diseño inédito hasta la fecha.

Habitualmente, la selección lucía las tres rayas clásicas de Adidas en amarilla porque la camiseta era roja e incluso han llegado a llevarlas en azul marino oscuro. Pero esta vez, la multinacional alemana ha decidido poner tres rayas que representen los colores de la bandera de España: rojo, amarillo y rojo, por encima del azul marino intenso.

Otro de los detalles de la camiseta que lucirá España en el Mundial cuando juegue de local se encuentra en la parte trasera del cuello, donde aparece el texto España con la ‘ñ’ en amarillo y el resto de letras en rojo, formando los colores del país. El pantalón corto y los calcetines serán de color azul intenso.