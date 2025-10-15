España volverá a jugar en Son Moix dos años después

España volverá a jugar en Mallorca. El equipo que dirige Luis De la Fuente regresará a Son Moix durante 2026 para conmemorar el centenario de la fundación de la Federación Balear, aunque la idea es que sea antes del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México. Hay que recordar que la última vez que la selección estuvo aquí fue en junio de 2024 ante Irlanda del Norte. Ganó 5-1 y fue su último amistoso antes de la Eurocopa que ganó en Alemania.

España nunca ha perdido un partido en Mallorca. Al menos si hablamos de selecciones absolutas (cayó en 1967 en amateurs ante Escocia y en 1985 en féminas ante Italia). En Son Moix se proclamó en 1999 campeón de la Universiada al derrotar precisamente a Italia en la final) y ha ganado los dos encuentros oficiales que ha disputado, 1-0 a Islandia en la fase de clasificación para la Eurocopa 2008 y 2-1 a Bielorrusia en la fase previa del Mundial 2014.

Oficialmente el próximo será el séptimoo partido de la selección en la isla, pero el criterio es muy discutible. El 15 de octubre de 1980 se disputó en el Lluís Sitjar un encuentro ante Alemania Democrática que acabó 0-0, y que no entra en la estadística porque oficialmente quien lo disputó fue el equipo B, pero era un equipo B formado por jugadores de máximo nivel de Primera División porque tras la Eurocopa de 1980, y en el inicio de la etapa de Santamaría, se decidió que los primeros amistosos los disputaran cuantos más jugadores posibles mejor, y de ese modo salió de la chistera una España A y una España B.

Para darse cuenta del enorme potencial de aquella «selección B» basta con repasar la alineación: en la portería Urruticoechea, portero del Barcelona, de 29 años; en la defensa Marcelino, titular indiscutible del Atlético de Madrid, Giménez, central del Sporting de Gijón, De Andrés, centrocampista o central del Athletic de Bilbao y Quique, centrocampista o lateral del Atlético; en medio campo Sánchez, del FC Barcelona, y Gallego y García Hernández, del Real Madrid, y arriba Marcos y Rubio, extremos del Atlético, y Pineda, delantero del Real Madrid. Dado el carácter amistoso del encuentro se pactaron tres cambios, que fueron los de Urquiaga, lateral derecho del Athletic, Argote, extremo también del club bilbaíno y Maceda, central del Sporting que poco después ficharía por el Real Madrid.

Seis de ellos formaron parte de la lista definitiva de Santamaría para el Mundial 82: Urruti, Urquiaga, Giménez, Maceda, Gallego y Sánchez, mientras que el resto, sin excepción, llevaron a cabo carreras largas y triunfales en Primera División, categoría en la que de hecho ya estaban asentados cuando jugaron en Palma. Basta con echarle un vistazo a los clubes que aportaron jugadores: cuatro el Atlético, tres el Real Madrid, tres el Athletic, dos el Barcelona y dos el Sporting. Los equipos más poderosos de España en ese momento junto a la Real Sociedad.

Lo mismo vale para el cuerpo técnico. El seleccionador fue Luis Suárez, mítico ex-jugador del Barcelona y del Inter, único Balón de Oro español en la historia al ganarlo en 1960 (aunque Alexia Putella y Aitana Bonmatí lo han conseguido también en categoría femenina), y que sería después máximo responsable de España en el Mundial de 1990 en Italia.

Partidos de la selección absoluta en Mallorca:

15.10.80 España 0 RDA 0 (amistoso) *

27.3.85 España o Irlanda del Norte 0 (amistoso)

19.11.97 España 1 Rumanía 1 (amistoso)

12.2.03 España 3 Alemania 1 (amistoso)

28.3.07 España 1 Islandia 0 (clasificación Eurocopa 2008)

11.10.13 España 2 Bielorrusia 1 (clasificación Mundial 2014)

8.6.24: España 5 Irlanda del Norte 1 (amistoso)

* Oficialmente no se reconoce al tratarse de lo que se denominó selección B.