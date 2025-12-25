Educación rechaza crear un servicio de comedor en los institutos de Baleares como le pedía un informe

El conseller balear de Educación, Antoni Vera, no recogerá el guante lanzado por el colectivo Alimentant el Futur que, en las conclusiones de una amplia encuesta entre profesores y estudiantes, pide la creación del servicio de comedor también en los institutos de Baleares. «Primero hay que climatizar bien los institutos y ahí aún tenemos mucho trabajo», ha afirmado Vera en declaraciones a OKBALEARES.

El Govern balear rechaza la propuesta lanzada por el colectivo Alimentant el futur, que hace unos días pedía a la Conselleria de Educación la creación del servicio de comedor también en los institutos de Baleares como ya existe en la red de colegios de Infantil y Primaria de las Islas.

La respuesta de Vera a la petición es tajante y llega a través de sus declaraciones sobre este asunto a OKBALEARES: «No podemos atender la petición. Antes que eso, lo que necesitan nuestros institutos es mejorar su climatización, por lo que lo de los comedores no está en la agenda».

Según se hizo público hace unos días, la mitad de los docentes de Baleares considera positivo que los institutos de Secundaria ofrezcan servicio de comedor como en los colegios de Infantil y Primaria. Así se desprende del informe presentado por la Xarxa Alimentant el Futur, con entrevistas a 667 estudiantes, 451 profesores y 40 equipos directivos de los centros de las Islas.

Según destaca el colectivo, las cafeterías existentes en la actualidad en los institutos tienen un gran potencial para esa reconversión a comedor.

Al hilo de este asunto, el Govern balear que preside Marga Prohens (PP) ha fijado el precio máximo del servicio de comedor escolar en los centros públicos en 6,85 euros para aquellos alumnos que utilicen este servicio de manera fija y en 7,55 diarios para los usuarios esporádicos.

Esta es la nueva regulación del precio del comedor escolar que ha publicado la Conselleria de Educación que dirige Antoni Vera en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) después de haber escuchado las necesidades de los centros educativos y de las empresas responsables del servicio.

Se trata de una medida que tiene como objetivo facilitar el acceso de las familias al servicio de comedor, en especial aquellas con mayores necesidades. En concreto, la medida afectará a un total de 108 centros, un 54% de los que disponen de servicio de comedor, y se calcula que beneficiará a unos 4.247 alumnos, lo que representa un 32% del total.