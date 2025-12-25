Plan de Navidad hoy en el País Vasco: Casa de Olentzero y sus horarios de visita, precio y cómo comprar entradas

Hoy, día de Navidad, muchas familias del País Vasco vuelven a acercarse a Mungia para visitar la Casa de Olentzero, uno de los planes más habituales en estas fechas. El caserío de Izenaduba Basoa abre también este 25 de diciembre y se convierte en una opción cómoda para quienes quieren hacer una salida breve desde Bilbao y aprovechar la mañana con los más pequeños.

La experiencia se ha consolidado como una de las excursiones familiares más emblemáticas de estas fechas. No sólo porque hasta ayer mismo, Nochebuena, permitía entregar la carta a Olentzero y saludar a Mari Domingi, sino porque ofrece un recorrido teatralizado que introduce a los pequeños en la mitología vasca de una forma muy cercana. Para muchos, es la primera toma de contacto con personajes que forman parte de la identidad del territorio, y que conviven con Olentzero en este espacio único. Pero la visita a la Casa de Olentzero no se limita al recorrido teatralizado. Con el paso de los años se ha convertido en una parada habitual para muchas familias que buscan un plan fácil y cercano, perfecto para el día de Navidad.

Dónde está la Casa de Olentzero y qué se puede ver

La Casa de Olentzero está situada dentro del parque Izenaduba Basoa, en Mungia, a unos veinte minutos en coche desde Bilbao. El recinto ocupa un caserío histórico y un amplio espacio dedicado a la mitología vasca, donde durante la Navidad se recrea el hogar de Olentzero y Mari Domingi junto a otros personajes conocidos por los más pequeños.

Las visitas son teatralizadas y duran aproximadamente una hora y media. Se realizan íntegramente en euskera, aunque existe la opción de seguir el recorrido en otros idiomas mediante un código QR. Hoy, día 25, el formato es el mismo que el del resto de diciembre: grupos reducidos, animación constante y espacios adaptados para niños a partir de 3 años. También se mantiene el acceso al Huerto de las Brujas, al laberinto temático y al establo donde se encuentra Napo, el burro de Olentzero.

Horarios de visita

Según el calendario oficial, la Casa de Olentzero está abierta todos los días del 1 al 31 de diciembre, por lo que en principio, hoy funciona con normalidad. Los horarios varían ligeramente dependiendo de la fecha, pero la franja general es de 10:00 a 20:00 horas, siempre según las plazas seleccionadas al hacer la reserva.

Debido a que hoy es Navidad, es recomendable consultar la disponibilidad real antes de desplazarse, ya que muchos turnos se llenan con antelación y la organización sólo permite el acceso con reserva confirmada.

Precios de la Casa de Olentzero

Las tarifas para esta temporada son las siguientes:

Adultos: 9,80 euros

Niños de 3 a 12 años: 8 euros

Niños de 0 a 2 años: gratis (no necesitan entrada)

Familias numerosas: 8 euros

Los precios se mantienen estables durante toda la campaña, incluido hoy 25 de diciembre.

Cómo comprar entradas para la visita

Para acudir hoy a la Casa de Olentzero es imprescindible realizar una reserva previa online. El sistema funciona de la siguiente manera:

Se selecciona el día y el turno horario disponible.

Tras completar el formulario , se recibe un correo electrónico de confirmación.

, se recibe un correo electrónico de confirmación. El pago debe realizarse desde ese mismo enlace para que las entradas queden activas.

Es habitual que los turnos de última hora del día 25 tengan algo más de disponibilidad que los de la mañana, pero depende del año y de la demanda. La organización recomienda revisar el correo electrónico antes de acudir, ya que la entrada digital es necesaria para acceder al recinto.

Cómo llegar: en coche o autobús desde Bilbao

El caserío se encuentra en Landetxo Goikoa, dentro del parque Izenaduba Basoa. Llegar desde Bilbao es sencillo:

En coche, el trayecto dura unos 20 minutos y se puede aparcar en la entrada del recinto.

y se puede aparcar en la entrada del recinto. En autobús, existen varias líneas que conectan Bilbao con Mungia, y desde allí se llega caminando en pocos minutos.

Es uno de los planes más cómodos para familias con niños pequeños, precisamente porque evita desplazamientos largos en pleno día de Navidad.

Conoce a Olentzero y Mari Domingi

Aunque Olentzero es una figura muy extendida en Euskadi, no todos los visitantes conocen su origen. Su nombre procede de onen (bueno) y zaro (época), y está relacionado con las antiguas celebraciones del solsticio de invierno. Tradicionalmente, Olentzero era un carbonero que bajaba al valle para avisar de la llegada de una nueva etapa. Con el tiempo, su figura se integró en la Navidad, convirtiéndose en el personaje encargado de repartir regalos. Mari Domingi se incorporó décadas más tarde. Su imagen, asociada a la naturaleza y al cuidado de la comunidad, complementa la figura de Olentzero y está cada vez más presente en cabalgatas y actos navideños.

Un plan perfecto para el día de Navidad

La visita a la Casa de Olentzero es uno de los planes familiares más consolidados del País Vasco durante estas fechas. Ofrece cultura, entretenimiento y contacto directo con una de las tradiciones más queridas de la región. Y, al estar abierta también el día 25, permite aprovechar la jornada festiva con un plan que combina naturaleza, historia y la ilusión de los más pequeños.