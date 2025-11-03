De la Fuente da carpetazo a la polémica entre Lamine Yamal y Carvajal: «No hay pelea de colegio»

Luis de la Fuente se ha pronunciado sobre la pelea que hubo entre Lamine Yamal y Dani Carvajal en el Clásico. El seleccionador español no quiso entrar en más polémicas después de que se enzarzaran después de acabar el partido y bajó el hacha de guerra destacando que ambos tienen una buena relación. Un incidente que no hará peligrar el ambiente en la Roja de cara a una cita tan importante como la Copa del Mundo del próximo verano.

«No ha habido nunca ningún incidente, ningún comportamiento extraño de nadie. No hay pelea de colegio. El sentimiento es de familia, es de unión. Priorizar el bien común antes que el individual. Eso dice mucho de este grupo de futbolistas», explicó el entrenador. Una polémica que surgió a raíz de que el delantero del Barcelona acusase al Real Madrid de beneficios arbitrales, lo que provocó un cabreo tremendo en el vestuario blanco, hasta tal punto que fueran a recriminarle sus palabras después de ganar al FC Barcelona.

Carvajal aprovechó el momento para devolverle el dardo y este, en lugar de aceptar las palabras de su capitán con la selección, optó por retarle para el partido de vuelta en el estadio azulgrana. «No he llamado a Lamine. Creo que quienes tiene que hablar están en sus clubes, los responsables son ellos. Yo con él he hablado mucho, como con Dani (Carvajal) y todos sus componentes».

«Me quedo con la imagen de la Eurocopa, del centro de Lamine y remate de Carvajal, el abrazo que se dieron, las caras, eso es lo que pasa en la Selección. Estoy total y absolutamente convencido de que aquí el interés es el interés general», añadió De la Fuente en el podcast ‘Resonancia de Corazón’ de José Ramón de la Morena.

En los próximos días anunciará la convocatoria para el parón de selecciones de noviembre, donde jugará los dos últimos partidos clasificatorios para el Mundial contra Georgia y Turquía. El lateral es baja segura con España después de operarse de su rodilla derecha después del Clásico. Lamine aún sigue renqueante de su pubalgia y es duda que esté en la lista después de caerse en la última por la misma razón.