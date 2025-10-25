Bono: «En Marruecos sentimos que Lamine Yamal es de los nuestros aunque eligiese España»

Lamine Yamal se convirtió el 8 de septiembre de 2023 en jugador de la selección española bajo todos los efectos. Una decisión que tomó el delantero cuando apenas tenía 16 años, a pesar de las presiones desde Marruecos para que jugase con el conjunto nacional africano. Una decisión que provocó que varios futbolistas le reprocharan por no jugar con ellos y decidir jugar con la Roja pese a sus raíces.

A horas de jugarse el Clásico, donde el jugador del Barcelona está en el foco por sus polémicas declaraciones sobre el Real Madrid, el tema Marruecos-España lo ha reabierto Yassine Bounou. El ex portero del Sevilla y actual titular con la selección marroquí concedió una entrevista y le preguntaron sobre la decisión que tomó Lamine hace dos años. Su respuesta estuvo cargada de polémica.

«Cada uno es libre de dónde quiere jugar, mientras no hable mal de nosotros y no ‘tire piedras’ a Marruecos. Yo cuando le veo, disfruto verle jugar. Hacía mucho que no veía un partido para ver un jugador en especial. Sinceramente aquí sentimos que es uno de los nuestros aunque eligiese España. Le deseamos lo mejor, menos cuando juegue contra nosotros, pero se le ve buen tipo», explicó el guardameta en una entrevista en TyC Sports.

Marruecos tentó a Lamine Yamal

Marruecos trató por todos los medios convencer a Lamine de rechazar la propuesta de España. Walid Regragui, seleccionador de Marruecos, explicó el pasado mes de abril cómo fueron las negociaciones que terminaron rompiéndose con el futbolista cuando estaba a tiempo de jugar con los Leones del Atlas.

«El caso de Yamal fue muy claro. Primero jugó en las categorías inferiores de España y le propusieron un buen proyecto. Tanto ellos como nosotros fuimos claros con él. Seguro que le dijeron que iba a jugar la Eurocopa y que sería titular fijo en la absoluta. No retrocedieron su propuesta, aunque en muchos casos algunos lo hacen: les dicen una cosa y luego no la cumplen. Fue su elección y así me lo dijo después», explicó en As.

Después de levantar la Eurocopa el pasado verano, su próximo gran objetivo con España es ganar el Mundial del próximo verano en Estados Unidos, Canadá y México. La Roja es una de las grandes favoritas y gran parte del peso recaerá en la espalda de Lamine Yamal, pero tendrá que vencer a las mejores selecciones del mundo, donde podría enfrentarse a Marruecos con aires de revancha tras lo sucedido en Catar.