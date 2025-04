El seleccionador de Marruecos cuenta toda la verdad de por qué Lamine Yamal eligió jugar con España

Walid Regragui, seleccionador nacional de Marruecos, ha desvelado todos los motivos que llevaron a Lamine Yamal a elegir a España en lugar de Marruecos. El técnico magrebí desveló con detalle el proceso de conversaciones mantenido con el jugador y su entorno, así como los motivos que llevaron al joven extremo del Barça a decantarse finalmente por su país de nacimiento en lugar de sus raíces, la de sus padres.

El técnico marroquí no dudó en calificar a Lamine como un «crack generacional» y explicó que desde la Federación de Marruecos se hizo todo lo posible por incorporar al jugador al proyecto de futuro del país. «Intentamos llevarlo a Marruecos, pero eligió España. Le deseamos mucha suerte. Lo que hace a su edad es increíble», señaló Regragui, demostrando tanto compresión como admiración por el joven extremo.

Regragui explicó que mantuvo una conversación directa con el futbolista del Barça, quien se mostró transparente en todo momento. «Lamine Yamal fue honesto conmigo y con la Federación. Le presentamos el proyecto de Marruecos, con la Copa África que se jugará en casa en 2025, el Mundial 2030 y el cariño de todo un país. Pero el chaval nunca jugó a ‘soy marroquí o español’. Él tenía claro lo que sentía», aseguró el seleccionador.

La decisión definitiva llegó pocos días después de esa charla. «Dos o tres días después, me llamó con mucho respeto. Me dijo: ‘Míster, gracias por el cariño, pero voy a elegir España. Me siento español y he jugado con España desde infantil. Quiero seguir con la absoluta’», relató Regragui en una entrevista en El Chiringuito. Lejos de mostrar decepción, el técnico valoró positivamente la sinceridad del jugador: «Es un chaval muy honesto y me gustó la conversación. Va a ser uno de los grandes del fútbol mundial».

El seleccionador marroquí también detalló cómo comenzó el interés por el joven talento del Barça: «Todos los marroquíes me hablaban de Lamine. Me decían: ‘Hay un crack en el Barça y la prioridad es llevarlo con Marruecos’. Hablamos con su familia, con él, con su abogado… Fue el primer caso que tuve cuando llegué a la selección. Hicimos todo, pero él eligió España. Así es el fútbol».

La decisión de Lamine Yamal por España ha sido entendida en Marruecos como parte del juego. Regragui ha insistido en que no hay resentimientos y que el trato recibido por parte del jugador fue ejemplar. Para Marruecos, perder a un talento como el del extremo del Barcelona supone un golpe, pero también una lección sobre los nuevos tiempos del fútbol internacional, donde las dobles nacionalidades y los vínculos afectivos juegan un papel clave en la elección de los jugadores.

Fue el 8 de septiembre de 2023 cuando Lamine Yamal debutó con la selección española dirigida por Luis de la Fuente en un partido clasificatorio para la Eurocopa ante Georgia. Con solo 16 años y 57 días, se convirtió en el futbolista más joven en jugar y marcar con España, consolidando así su compromiso con la elástica roja y estableciendo un récord que, a día de hoy, parece difícil de superar.