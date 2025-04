El dato que compromete a Lamine: corrió casi tan poco como el portero del Dortmund

Lamine Yamal fue el peor jugador sobre el césped del Signal Iduna Park el pasado martes durante el Borussia Dortmund-Barcelona de la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El equipo culé pasó a las semifinales del torneo con mucho sufrimiento después de perder contra el equipo alemán por 3-1. La joven perla culé fue el jugador titular que menos corrió durante el encuentro.

Ocho kilómetros fue la distancia recorrida por Lamine Yamal durante los 72 minutos de partido que jugó durante el Borussia Dortmund-Barcelona. Una distancia bastante pobre para un jugador de su nivel y en un partido de tanta importancia para su equipo como este. El Barça logró su objetivo, pero el partido de Lamine fue nefasto.

Lamine Yamal fue el jugador titular que menos kilómetros hizo durante el partido del pasado martes en el Signal Iduna Park. Lo más significativo, además, es que solamente corrió 1,3 kilómetros más que Kobel, el portero del Borussia Dortmund. Una distancia que dejó retratado su partido.

El mal partido de Lamine Yamal y su pobre estado físico también lo vio Hansi Flick desde el banquillo. No estaba nada bien y en el minuto 72 de partido lo quitó del campo. La cara de la joven perla de 17 años en el banquillo era un poema. No le gustó para nada. Pero el técnico alemán no tuvo elección en este sentido.

El Barça vuelve seis años después a semifinales

Tras eliminar al Borussia Dortmund por un total de 5-3 en los cuartos de final, con una victoria por 4-0 la semana pasada en la ida y una derrota por 3-1 este martes en la vuelta, el Barcelona se ha clasificado para unas semifinales de la Liga de Campeones de fútbol seis años después.

Entonces cayó ante el Liverpool, que fue campeón de la edición 2018-19, en una eliminatoria de infausto recuerdo para los catalanes, que ganaron por 3-0 en la ida disputada en el Camp Nou y cayeron por 4-0 en Anfield en un desastroso partido.

En la siguiente temporada (20-21), el equipo entrenado por Quique Setién cayó en unos cuartos de final disputados a partido único en Lisboa (Estadio da Luz) por un escandaloso 2-8, la mayor goleada encajada en su historia europea por el conjunto azulgrana.

En el banquillo del Bayern Múnich se encontraba Hansi Flick, que tiempo atrás había sustituido a Niko Kovac. Setién había sido el elegido en el Barça tras la destitución de Ernesto Valverde.

En las dos siguientes campañas, la 21-22 y la 22-23, el Barcelona pasó por los peores momentos en su historia europea reciente, ya que no superó en ninguno de los dos casos la fase de grupos de la máxima competición continental.

En la campaña pasada, con Xavi Hernández en el banquillo, el Barça llegó hasta los cuartos de final. Ganó en la ida en el campo del PSG por 2-3, pero perdió en la vuelta por 1-4, en un partido que jugó una hora con uno menos por la expulsión del uruguayo Ronald Araujo.