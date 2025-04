El Barcelona pasó a las semifinales de la Champions con muchísimo sufrimiento después de perder por 3-1 en Alemania contra un Borussia Dortmund que fue muy superior. Los alemanes marcaron dos goles más que fueron anulados y el tanto culé llegó en propia puerta. Irreconocible el equipo de Hansi Flick que lo pasó mal antes de avanzar de ronda. Primera derrota del cuadro blaugrana en 2025.

Solamente disparó a portería dos veces el Barcelona durante los 94 minutos que duró el partido por las 11 veces que tiró entre palos el cuadro alemán. Fue un baño absoluto del Dortmund, pero no les dio a los de Kovac para remontar. El Barcelona perdió, pero vuelve a estar en semifinales seis años después.

Hansi Flick dejó en el banquillo a Pedri y a Iñigo Martínez en Dortmund tras el 4-0 de la ida. El primero necesitaba descanso y el segundo era el único jugador de la plantilla apercibido de sanción. El Barcelona buscaba en Alemania regresar a las semifinales de la Champions seis años después. Era un objetivo claro.

Comenzó el partido en el Signal Iduna Park con una tormenta amarilla. El Borussia Dortmund empezó con una idea clara, la de presionar arriba e ir con todo. Y el Barça no empezó con buen pie. La primera ocasión clara del partido la tuvieron los alemanes en el minuto cuatro. Pero Guirassy no logró rematar ante Szczesny. Como en la ida.

El Dortmund golpea primero

El Borussia Dortmund llevaba tres ataques de peligro en cinco minutos. Y cuatro en seis. Estaban apretando de lo lindo. Era una tormenta alocada con el público totalmente venido arriba. Y en el minuto ocho llegó el primer gran fallo del equipo culé. Szczesny se llevó por delante a Gross y el colegiado pitó penalti.

Tras pitar penalti, el colegiado pitó fuera de juego. Pero el partido se paró. Lo estaba analizando el VAR. Finalmente, Koundé se había quedado colgado y el árbitro de campo pitó pena máxima. Lo tiró Guirassy a los diez minutos de partido a lo panenka y marcó el primero para el Borussia. 1-0. Necesitaban tres más los alemanes para como mínimo forzar la prórroga. Era una tarea casi imposible.

No mucho después, ante un Barça perdido en el campo y nada cómodo, el Borussia Dortmund, con un balón al espacio, marcó el segundo. Pero fue anulado rápidamente por claro fuera de juego. Gross se plantó en el mano a mano ante Szczesny y no falló. Pero el tanto no subió al marcador. Poco a poco los de Flick iban metiéndose en el partido.

Los números de los primeros 25 minutos de partido fueron tremendos. El Dortmund había disparado cinco veces a portería y el Barcelona nada. Un minuto después tuvo el equipo culé su ocasión más clara con un mano a mano de Fermín que el andaluz tiró fuera. Pero la acción estaba anulada por fuera de juego.

Perdonó el Dortmund el segundo a los 29 minutos de partido tras una falta lateral y un remate de cabeza a bocajarro. Estaba llamando el equipo alemán a la puerta del segundo gol y mientras, Hansi Flick, en el banquillo, tenía un cabreo monumental. No lo veía claro.

La primera parte del Barcelona fue horrible. Se fue al descanso deseando el descanso y con un gran resultado a pesar de ir perdiendo 1-0. Mereció encajar alguno más. El equipo culé no tiró a portería en toda la primera mitad y el Dortmund lo hizo en siete ocasiones.

El Dortmund comienza la segunda mitad con el 2-0

Comenzó la segunda mitad en el Signal Iduna Park igual que la primera. Inició el Dortmund muy fuerte y a los dos minutos tuvo su primera gran ocasión. Un doble disparo desde el interior del área, el primero de Adeyemi, y una doble parada de Szczesny para salvar al equipo culé. Pero tras el córner, en el minuto 49, el Borussia hizo el 2-0.

La tormenta amarilla del Dortmund continuó. El córner fue muy cerrado, Bensebaini tocó de cabeza en el segundo palo y Guirassy, también con la testa, marcaba a portería vacía. El dominio germano seguía siendo total.

Otro gol en propia hace respirar al Barça

El primer remate a portería del Barcelona llegó en el minuto 52 con un flojo remate de cabeza de Araujo. Y dos minutos después, en el 54, volvió a sonreírle la suerte al equipo culé. Al igual que en Leganés el pasado sábado, el primer gol culé llegó con un tanto en propia del rival. Fermín centró al área y Bensebaini se remató en su propia portería. 2-1 y respiraba Flick y su equipo.

Hansi Flick hizo su primer cambio en el 59, tras el gol. Metió a Pedri y quitó a Gavi. El Barcelona sin el canario en el centro del campo ha demostrado que es otro equipo. Lo necesita como el comer para darle vida en su juego con la pelota. Sufrió mucho sin él en Alemania. Dos cambios más hizo Flick en el minuto 69. Quitó a Fermín y a un Lamine Yamal desaparecido para meter a Eric García y a Ferran Torres.

Hat-trick de Guirassy

Había mejorado el Barcelona, mucho, en la segunda mitad. Pero el Dortmund volvió a coger vida en el tramo final de partido. A falta de 15 minutos para el final, en el minuto 76, marcó Guirassy otro más. El tercero en su cuenta particular y el tercero del Dortmund. 3-1 tras un grave error de Araujo que despejó a los pies del delantero guineano. Los alemanes necesitaban dos goles para empatar la eliminatoria.

Era una locura lo que se estaba viviendo en el Signal Iduna Park. En otra contra, Brandt marcó el cuatro. Pero el gol estaba anulado por fuera de juego. Llevan tres los alemanes y dos anulados por fuera de juego. El final iba a ser de infarto y el Borussia apretaba con todo.

El Barcelona estaba sufriendo de lo lindo en los minutos finales y el Borussia Dortmund estaba apretando con todo soñando con lo imposible. Pero no le dio al equipo alemán para tanto. Lo intentaron los de Kovac hasta el final, pero el Barça terminó avanzando a semifinales seis años después. Pero con un gran sufrimiento.