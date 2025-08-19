Trump anuncia que ha «comenzado las preparaciones para una reunión trilateral con Putin y Zelenski»

El presidente de EEUU Donald Trump ha anunciado en redes sociales este lunes 18 de agosto que está organizando una reunión entre el presidente de Rusia Vladímir Putin y su homólogo Volodímir Zelenski. El presidente estadounidense ha afirmado que posteriormente se uniría al encuentro trilateral con ambos líderes para las conversaciones de paz en Ucrania. Trump ha calificado esta cumbre de «primer paso muy positivo» para resolver la guerra. Ésta sería la primera reunión presencial entre Putin y Zelenski desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. «He comenzado las preparaciones para una reunión trilateral con Putin y Zelenski», ha destacado Trump.

Trump ha realizado este anuncio después de llamar por teléfono a Putin tras interrumpir su reunión con líderes europeos y la OTAN en la Casa Blanca. Trump ha afirmado que la ubicación de la reunión se determinará más adelante. Trump, Zelenski y los líderes europeos se han reunido este lunes en la Casa Blanca para mantener conversaciones multilaterales organizadas de forma apresurada, tras la reunión de Trump con Putin el 15 de agosto en Alaska. En la misma cumbre en Anchorage (Alaska), se excluyó a Zelenski y a los demás líderes europeos.

El presidente de Estados Unidos ha destacado este lunes en redes sociales que «después de esa reunión [entre Putin y Zelenski], tendremos una trilateral, en la que participarían los dos presidentes y yo».

«De nuevo, éste fue un muy buen primer paso para una guerra que lleva casi cuatro años en curso», ha destacado Trump, añadiendo que el enviado presidencial Steve Witkoff y el secretario de Estado Marco Rubio estaban coordinando con Rusia y Ucrania. Donald Trump busca que la reunión entre Volodímir Zelenski y Vladímir Putin tenga lugar a finales de agosto.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump interrumpió las conversaciones de la Casa Blanca con líderes europeos y el presidente ucraniano para hablar con Vladímir Putin. Después de la llamada de teléfono, Trump realizó el anuncio de la cumbre, primero entre Putin y Zelenski, y después a la que se sumará él mismo.

Garantías de seguridad para Ucrania

Durante las conversaciones de este lunes en la Casa Blanca, se han debatido posibles garantías de seguridad similares a las de la OTAN, que Ucrania necesitaría para que cualquier paz con Rusia sea duradera. Putin se ha opuesto de forma rotunda a que Ucrania se una a la OTAN. Trump ha afirmado que Putin está abierto a que los aliados acepten defender a Ucrania en caso de que sea atacada.

La anexión de Crimea

Este fin de semana, Trump ha sugerido que Ucrania no podría recuperar Crimea, que Rusia se anexionó de forma ilegal en 2014. Esto desencadenó un conflicto armado que condujo a su invasión más amplia en 2022. Trump le ha transmitido a Zelenski que Putin le ha reiterado que desea las regiones clave de Donetsk y Luhansk que conforman el Donbás.

Un posible acuerdo de paz

Trump ha abandonado la presión para un alto el fuego. En este sentido, ha defendido un acuerdo de paz completo. Esta postura ha sido defendida por Putin.