Atlético-Elche: ganar para evitar la primera crisis del curso

Ganar para evitar la primera crisis. Urgencias tempranas acechan al Atlético, que necesita sumar de a tres esta tarde ante el Elche para rehacerse de la dolorosa derrota de la primera jornada en Cornellà ante el Espanyol. Además, sería recomendable un triunfo contundente para recuperar una credibilidad puesta en entredicho por su bochornoso segundo tiempo en el RCDE Stadium, donde se le aparecieron al equipo y a su entrenador todos los fantasmas del pasado cercano.

Estadísticas en mano, el Elche parece el enemigo ideal para curar las heridas. Los ilicitanos llevan 14 derrotas consecutivas en territorio rojiblanco, donde no puntúan desde 1968, hace nada menos que 57 años. Ojo sin embargo, porque el recién ascendido cuadro de Eder Sarabia viene de empatar en la primera jornada ante el Betis y está dispuesto a vender cara su piel en el Metropolitano en una tarde en la que sabe que su gran baza es aprovechar las dudas del Atlético.

Simeone se ha quedado sin Álex Baena, al que no recuperará hasta después del parón. Thiago Almada será quien ocupe su rol en el centro del campo, lo que permitirá a Sorloth acompañar en ataque a Julián y pelear por continuar en el equipo esta temporada. Puede que el noruego esté de hecho ante su última oportunidad, hasta el punto de que no falta quien piensa que si juega es para intentar venderlo en la semana definitiva de mercado. En cualquier caso, sobre él van a estar hoy depositadas muchas miradas.

Por lo demás tampoco habrá demasiadas novedades con respecto al once que jugó a buen nivel en la primera parte en Cornellà. Defensa y portería seguirán igual, en medio campo Barrios sustituirá a Gallagher y arriba queda el mencionado cambio obligado de Sorloth por Álex Baena. Los demás serán los mismos, entre otras cosas porque Simeone tampoco tiene demasiado donde elegir, a la espera de que la próxima semana se concrete la llegada de Nico González. Sigue siendo baja Giménez y la novedad en la convocatoria es Jano Monserrate, en quien están depositadas muchas esperanzas.

📋 ¡Nuestra lista de convocados! 👇 pic.twitter.com/0g7kMdjggS — Atlético de Madrid (@Atleti) August 22, 2025

Pita Soto Grado, que ha dirigido 16 veces al Atlético, con el saldo de 11 victorias, cuatro empates y una sola derrota, ante el Real Madrid en cuartos de final de Copa del Rey. En el VAR estará Iglesias Villanueva, con el riesgo que eso implica, y en la grada se espera una entrada rozando el lleno porque hay mucha expectación para ver el debut en casa del equipo en esta nueva temporada.

Alineaciones probables

Atlético: Oblak, Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri, Cardoso, Barrios, Giuliano, Almada, Julián y Sorloth.

Elche: Dituro, Núñez, Bigas, Affengruber, Petrot, Valera, Febas, Neto, Mendoza, Rafa Mir y Álvaro.

Árbitros: Soto Grado (campo) y Iglesias Villanueva (VAR).

Estadio: Metropolitano, 19.30 horas.