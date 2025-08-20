Nico González, a punto de caramelo para el Atlético

Nico González ya está a punto de caramelo para el Atlético. El extremo argentino ya le ha dado el sí y las condiciones de su fichaje están pactadas con la Juventus en una operación en la que incluso no se descarta que entre Nahuel Molina. ¿Qué falta ahora? El ok definitivo de Carlos Bucero, que no está del todo convencido de que vaya a ser un buen fichaje. En el club, además, temen la reacción de la afición, que ya acogió muy mal a Raspadori. Nico González, que destacó poderosamente en la Fiorentina, viene de hacer una muy mala temporada en la Juventus, con tres goles y dos asistencias en 1.764 minutos repartidos en 26 partidos de Liga.

A Simeone el jugador le agrada, y el futbolista está por la labor de enrolarse en la plantilla rojiblanca porque sabe que eso le facilita su convocatoria con Argentina para el Mundial del próximo verano. Nico ha sido 43 veces internacional con Argentina, con quien ha marcado seis goles. Su última participación con el campeón del mundo fue el pasado mes de junio ante Colombia. Disputó 45 minutos. Es uno de los aparentemente fijos en la lista de Scaloni de cara al Mundial de Canadá, México y Estados Unidos del próximo verano y forma parte de la última prelista hecha pública hace pocos días por el combinado albiceleste.

Ojo porque podría no ser el único jugador que llegara desde la Juventus al Atlético en este tramo final de mercado. La opción del serbio Vlahovic está totalmente abierta, tal y como contó ayer OKDIARIO. Todo depende de que se le encuentre una salida a Sorloth, al que en las últimas horas se ha relacionado con el Nápoles, que tiene lesionado al belga Lukaku. A Simeone le gusta mucho Vlahovic y de hecho peleó fuerte por ficharlo cuando estaba en la Fiorentina, pero apareció la Juventus y puso más dinero sobre la mesa. Ahora la situación ha cambiado y la llegada del canadiense Jonathan David a Turín podría abrirle las puertas a Vlahovic.