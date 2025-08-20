Se cae Baena: mínimo dos partidos fuera del Atlético

Álex Baena se cae. El centrocampista almeriense sufre una lesión muscular de bajo grado, según ha confirmado el club en un comunicado oficial. Aunque los servicios de recuperación van a tratar de acelerar los pasos, lo previsible es que se pierda los dos partidos que faltan antes del primer parón de selecciones y, en consecuencia, tampoco pueda contar con él el seleccionador Luis de la Fuente. Baena notó molestias en la primera jornada de Liga ante el Espanyol y fue sustituido en la segunda parte.

La noticia de la baja de Álex Baena ha caído como un jarro de agua fría porque había mucha ilusión por verle en acción este sábado ante el Elche, en el que hubiera sido su primer partido oficial en el Metropolitano. Ahora habrá que esperar al 14 de septiembre, fecha en la que curiosamente el Atlético se enfrentará en su estadio al Villarreal, el antiguo equipo del internacional almeriense.

Lo más probable es que el argentino Thiago Almada sea quien ocupe su posición, por lo que el noruego Sorloth acompañaría a Julián en la punta de ataque, aunque está por ver porque, tal y como ha contado OKDIARIO, el enfrentamiento entre el nórdico y Simeone es total, hasta el punto de que se le está buscando salida en el mercado de invierno. De todos modos, por lo visto hoy en el entrenamiento jugarían Oblak, Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri, Cardoso, Barrios, Giuliano, Almada, Sorloth y Julián.

Tras caer sorprendentemente derrotado en el RCDE Stadium el pasado domingo, el Atlético está obligado a levantarse de inmediato ante el Elche en el Metropolitano y luego sumar otros tres puntos en el estadio de Mendizorroza, en el último partido antes del primer parón de la temporada. De no ser así, la primera crisis del curso estaría servida.