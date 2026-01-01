Alberto Ginés: «Mi objetivo para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles es ganar el oro»
El escalador cacereño repasa en OKDIARIO un año marcado por su redención deportiva y personal
No se ha bajado del podio en la Copa del Mundo, aunque se quedó a las puertas de las medallas en el Mundial
La vida de Alberto Ginés (Cáceres, 2002) se ha desarrollado tan rápido que cuesta asimilarlo. En 2021, un chaval de 18 años, que apenas tenía edad para conducir, zarandeó a España con un oro olímpico en escalada, disciplina que se estrenaba en los Juegos de Tokio. Pagó en París 2024 el peaje de su éxito precoz con un maltrecho pie que frenó su ímpetu. Hasta 19 pinchazos necesitó para poder competir en la capital gala. En 2025 ha dejado atrás el lastre y su arnés no ha hecho más que abrazar victorias.
No se ha bajado del podio en toda la Copa del Mundo -tres platas y tres bronces- y ha conquistado la general. Sólo el cuarto puesto en el Mundial de Corea, en el que partía como favorito fruto de su gran año, dejan el pleno en semipleno. La escalada cambia de cara a Los Ángeles 2028 al separar velocidad, bloque y dificultad. Alberto Ginés brilla en la última. El extremeño charla junto a OKDIARIO para analizar lo realizado lo que queda por realizar.
Pregunta. ¿En enero esperaba tener un año tan exitoso como ha sido?
Respuesta. Era el objetivo. O sea, realmente no sabíamos el nivel que íbamos a tener porque era la primera temporada que hacíamos compitiendo sólo en dificultad, así que no sabíamos cómo íbamos a ir. El objetivo era ganar la Copa del Mundo y conseguir una medalla en el Mundial, que es se escapó… Aunque creo que ha sido una temporada muy buena.
P. Usted era el favorito. ¿Qué pasó? ¿Por qué se escapó esa medalla?
R. En parte fue el factor mental de saber que era uno de los favoritos y que después de clasificatorias pasé primero. Sabía que era un claro candidato a ganar la competición o al menos a conseguir una medalla. creo que eso me pasó un poco de factura. Pero bueno, son cosas de las que hay que aprender e intentar mejorar y trabajar para la temporada que viene.
P. Lleva conviviendo con la presión desde muy joven.
R. Son cosas del deporte y poco a poco y compitiendo mucho hay que ir intentando acostumbrarse a ello. Al final es algo que siempre va a estar y cuanta más presión tienes supongo que es buena señal porque significa que mejor lo estás haciendo y más se espera de ti. No sabría decir una clave para ello, pero supongo que trabajar con el psicólogo si te hace falta y competir para intentar acostumbrarse a ello.
P. ¿Trabaja con psicólogo?
R. Estoy trabajando más como un psicólogo a nivel personal, el deporte va por otro lado, pero esta temporada no lo he hecho. Quizás es algo a trabajar para la temporada siguiente, no lo sé, pero bueno, creo que hay muchas cosas que trabajar y mejorar.
P. Volviendo a sus resultados. Cierra el año con el mal sabor de boca de no haber conseguido la medalla en el Mundial, pero ha sido una gran temporada en términos generales. ¿Hubiera sabido mejor si se hubiera invertido el orden?
R. No queda mal sabor de boca. Creo que incluso si lo hubiese ganado todo hubiésemos dicho que hay aspectos a mejorar, esto hay que trabajarlo o tal competición no fue tan bien como debería haber ido. Así que creo estamos bastante conformes con el año.
P. Para los Juegos de Los Ángeles se separan las modalidades. ¿Cambia mucho la preparación de la temporada?
R. Sí, al final tenemos mucho más tiempo para dedicarnos sólo a la cuerda, que es lo que me gusta y lo que disfruto de verdad. Entonces podemos prepararlo mucho mejor y más a conciencia para que David se exprima el 100% y me exprima al 100%. Creo que esta temporada se ha notado y para los siguientes años se notará y el objetivo es que el estado de forma cada vez sea mejor.
P. Quedan dos años y medio para los Juegos de Los Ángeles. ¿Qué objetivo se marca? ¿El oro?
R. Hombre, evidentemente. Creo que todos los que vamos a unos juegos queremos ganar una medalla y si es el oro mucho mejor. Pero falta mucho, es muy difícil hacer una predicción. Ojalá gane un oro, ojalá gane una medalla, pero ahora mismo es muy complicado. Pueden pasar muchas cosas. Puedo no clasificarme, puedo lesionarme… Entonces me encantaría ganar otra medalla, pero tampoco sé demasiado pretencioso. Ahora falta mucho.
P. De su oro en Tokio hace ya 5 años. ¿Qué ha cambiado de aquel Alberto Ginés?
R. Que antes tenía 18 años y ahora tengo 23 (risas). Son etapas en las que se crece bastante a nivel personal y también a nivel deportivo. Creo que he aprendido mucho, he madurado mucho y quiero pensar que soy más adulto.
P. ¿En que situaciones actuaría ahora de otra manera?
R. Después de estos años he estado no sé si perdido o desmotivado, no sé. Creo que me vino todo muy de golpe y me costó un par de años volver a situarme y rendir. Ahora miro atrás y digo ‘joder, cómo no me he dado cuenta de que no estaba entrando al 100% o que podía hacer más’. Ahora claro que miro atrás y me doy cuenta. Aunque creo que fue un aprendizaje necesario.
P. La última. Un deseo para este 2026.
R. Lo siento, voy a hacer dos. Mejorar la temporada de este año y conseguir una entrada para el concierto de Agorazein.
P. ¿No ha conseguido?
R. No he podido. Creo que mi primo tiene una. Estamos intentando conseguir otras dos.