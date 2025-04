La primera derrota del Barcelona en 2025 se convirtió en la más alegre de la temporada

El Barcelona cosechó su primera derrota en este 2025 el pasado martes en el Signal Iduna Park y la convirtió en la más alegre de la temporada gracias al pase a semifinales de la Champions League. Los de Hansi Flick jugaron uno de sus peores partidos de la temporada y sufrieron de lo lindo para eliminar al Borussia Dortmund. Perdieron 3-1 contra los alemanes y el 4-0 de la ida les sirvió para estar entre los cuatro mejores de Europa seis años después.

24 partidos sin perder llevaba este Barcelona en este 2025. Su inicio de año, y estamos ya a mediados del mes de abril, estaba siendo, y sigue siéndolo, glorioso. De lo mejor del equipo culé en las últimas temporadas. Tres meses sin conocer la derrota y en el vigésimo quinto partido del año llegó la primera derrota. Los tres goles de Guirassy, y los dos anulados al Borussia, metieron el miedo a todos los culés con los viejos fantasmas de pasado muy presentes.

Una derrota que fue alegre y feliz para el Barcelona. Aunque las dudas que dejó el equipo no las puede esconder nadie. Las reconoció Hansi Flick en rueda de prensa, y jugadores como Koundé o Araujo fueron muy claros en zona mixta. El equipo blaugrana entró en el vestuario del Signal Iduna Park con la cabeza gacha después de perder. No lo querían. Pero el entrenador alemán les subió la moral recordándoles que están en semifinales de la Copa de Europa.

Tras 20 victorias y cuatro empates en este 2025, el pasado martes llegó la primera derrota del Barcelona este año. Y también la primera derrota de Szczesny como portero culé. El portero polaco, desde que debutó el 4 de enero en Copa del Rey, seguía invicto hasta ahora. Veremos si es un antes o un después para el equipo blaugrana. Lo que es evidente es que fue una derrota feliz porque significó el pase a semifinales del cuadro azulgrana seis años después. Y se dice pronto.

Desde el pasado 21 de diciembre no conocía la derrota este Barcelona de Hansi Flick. Fue contra el Atlético de Madrid en el Olímpico de Montjuic en el último partido de Liga del año pasado. Desde aquella fecha han pasado 115 días para ver una nueva derrota del equipo culé. Y en lo clasificatoria no afecta en nada a la entidad que preside Laporta.

Lo único que deja este derrota en Can Barça es la sensación de que el Barcelona puede ser vulnerable y no tan imparable en situaciones de máxima dificultad en la élite más absoluta del fútbol. Tras un malo partido en Leganés en Liga el pasado sábado donde también pudo perder si hubiese tenido a un rival superior enfrente, el Barça en Dortmund hizo sin duda uno de sus peores partidos de la temporada. No estuvo a su nivel y sufrió de lo lindo para pasar a las ansiadas semifinales de la Liga de Campeones.