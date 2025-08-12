La afición del Nàstic estalla contra el fichaje de Calderón por su insulto a los catalanes hace un año

La afición del Nàstic de Tarragona ha estallado este martes contra su propio club por el fichaje de José Manuel Calderón, lateral izquierdo andaluz procedente del Córdoba. Un fichaje muy polémico por las palabras del futbolista hace un año contra los catalanes tras el ascenso del cuadro cordobés a Segunda División.

«Me cago en los muertos de todos los catalanes», dijo José Manuel Calderón a través de un vídeo emitido en directo en sus redes sociales el año pasado durante la celebración del ascenso a Segunda División del Córdoba. El equipo andaluz había logrado eliminar al filial del Barcelona y el futbolista emitió estas declaraciones. Luego pidió perdón.

Un año después, el Nàstic de Tarragona, que esta temporada milita nuevamente en Primera Federación, ha anunciado su fichaje para reforzar la plantilla con un jugador de superior categoría. Pero la afición del club catalán no perdona sus palabras contra Cataluña vertidas hace un año.

La afición del Nàstic, a través de las redes sociales del club, ha hecho visible su protesta por el fichaje de Calderón y se niega rotundamente a que su entidad firme a este jugador. La polémica está servida, aunque hay que recordar que el futbolista andaluz ya pidió perdón en su momento.

El Nàstic de Tarragona acaba de fichar a José Manuel Calderón. Esto dijo el año pasado en un directo de Instagram: «Me cago en los muertos de todos los catalanes». https://t.co/uoBLcQvanD pic.twitter.com/JoE3t3Milk — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) August 12, 2025

Comunicado del Nàstic de Tarragona

El Gimnàstic de Tarragona incorpora a José Manuel Calderón Portillo (Paradas, Sevilla, 7 de enero de 2000) en la plantilla del primer equipo hasta el 30 de junio de 2026, más una opcional, reforzando así el lateral izquierdo de la plantilla.

El futbolista llega libre a Tarragona, después de finalizar su vinculación con el Córdoba CF. Con el conjunto andaluz logró el ascenso a Segunda División A en la temporada 2023/2024 y, el pasado curso, disputó 32 partidos en LaLiga Hypermotion.

El jugador se formó en las categorías inferiores del Real Betis, debutando en Primera División con el primer equipo verdiblanco en el curso 2021-2022. Con sólo 25 años, acumula 115 partidos entre 2a B y Primera Federación en las filas del Betis Deportivo, San Fernando CD y el propio Córdoba CF.

La nueva incorporación aportará contundencia, calidad y anticipación en el lateral izquierdo del esquema táctico grana; además, suma polivalencia en el equipo de Luis César, ya que puede ocupar todo el carril izquierdo, incluyendo la posición de extremo.

En los próximos días se unirá a la dinámica de trabajo del primer equipo y se presentará como nuevo jugador del Nàstic.