El Córdoba remonta al Barça Atlétic y vuelve a Segunda División cinco años después

El Córdoba Club de Fútbol vuelve a Segunda División cinco años después. Pasó por todos los rincones del infierno del fútbol español, pero un lustro después puede decir con orgullo que vuelve a ser profesional. Nunca dejó de serlo, ni cuando estuvo a escasos minutos de su desaparición. Toda esta historia de tragicomedia se cierra con un doblete histórico al Barça Atlétic de Alberto Toril, el héroe del ascenso.

Cartagena 1999, Huesca 2007 y Córdoba 2024. El equipo cordobés no falló en su tercera cita por ascender a Segunda del siglo XXI, la de este año en el estadio Nuevo Arcángel. Su verdugo fue el filial culé, que estuvo mejor en los primeros minutos, pero que con el gol de Héctor Fort levantó la moral de los locales. Los de Iván Ania no dejaron lugar a dudas y sellaron su tercer triunfo de los cuatro encuentros del play off de Primera RFEF para alcanzar el objetivo.

El Barça B arrancó como un tiro y sobre todo sorprendió al Córdoba logrando para sorpresa de todos dejar solo a su mejor hombre, Héctor Fort, para que hiciera de la banda izquierda su imperio. Así llegó el primero en el minuto 14 tras una ocasión clarísima que paró Carlos Marín de forma milagrosa poco después del pitido inicial. El Arcángel se congelaba antes de entrar en ebullición…

El autor fue Héctor Fort, ese joven lateral que Xavi Hernández descubrió al mundo y que le daba el ascenso provisional al filial culé con una internada en solitario por el flanco diestro que transformó a la perfección y sin oposición cordobesista alguna. Y como le ha venido sucediendo al Córdoba esta temporada, nada mejor que un gol en contra para reaccionar. Sí, también en el partido más importante del curso y posiblemente de la década.

El experimento de altura de Ania volvía a funcionar. Se apellida Toril y se llama Alberto y en el minuto 34 se convertía en el héroe de toda una ciudad rematando de cabeza un centro de Calderón para devolver la igualdad a la eliminatoria. Acto seguido, el encuentro se detenía por dos problemas de salud en dos sitios distintos de la grada y el Arcángel enmudecía con la carrera de algunos jugadores para alertar de lo ocurrido.

El árbitro Muresan Muresa no lo reanudó hasta el 39′ y Toril la volvía a tener en su bota derecha tres minutos después. La perdonó con un derechazo muy forzado que rozó la esquina del poste. Tras un descuento eterno que desplomó el ritmo de ambos equipos llegaba el descanso y con él otro asalto por la gloria en la segunda mitad. El Córdoba lo quería más. Quedó claro con dos robos más cerca del área visitante que desaprovecharon los extremos, Adilson y Carracedo con sendas oportunidades.

Estaba escrito en los libros del fútbol que quien más lo busca lo acaba consiguiendo. Y en este caso fue el Córdoba. Otra pérdida, otro robo, otro de Toril. El segundo. El mallorquín le clavó una vaselina al portero Marc Vidal tras dársela de forma temeraria a Marc Casadó y ponía al equipo blanquiverde con pie y medio en Segunda.

Los de Rafa Márquez se lanzaron en el tramo final y para ello el mexicano metió más pólvora con el delantero Alarcón en sustitución del central Pelayo. Pero no le valió para nada. Es el Córdoba el que asciende y lo hace con fuegos artificiales en la ciudad. Será larga la noche en la ciudad andaluza, que celebra un ascenso tan importante en lo deportivo como en lo social. El Córdoba vuelve al fútbol profesional.