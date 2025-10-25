Piqué ataca al Real Madrid: «Ya les gustaría tener a su propio Lamine Yamal»

Lamine Yamal será uno de los jugadores que esté en el foco del Clásico. El jugador de 18 años calentó el partido hablando sobre el Real Madrid y los arbitrajes y, desde entonces, las críticas hacia él se han intensificado horas antes del choque en el Santiago Bernabéu. Las lesiones y los escándalos acerca de su vida privada han hecho que varios de sus compañeros hayan salido en su defensa, y en esta fiesta no podía faltar Gerard Piqué.

El excapitán del FC Barcelona estuvo presente cuando Lamine insinuó que el conjunto merengue era un equipo que «robaba y se queja de todo». Eso hizo que el vestuario blanco transmitiese su malestar con el culé, considerando que sus palabras le dejaban como un «mal compañero y profesional». Este viernes, después de que el equipo de Yamal venciese al del streamer Ibai Llanos en la Kings League, Piqué aprovechó para salir en su defensa y de paso atizar al Real Madrid.

«¿Las críticas del Madrid? Es comprensible. Les encantaría tener su propio Lamine Yamal en su equipo. La rivalidad entre Barça y Madrid ha existido siempre. Ellos nos han dicho que hemos robado y nosotros se lo decimos a ellos», explicó en Jijantes. Sobre los gestos del futbolista, especialmente cuando hizo el de «que sigan hablando» en su gol el pasado martes ante el Olympiakos, Piqué le restó importancia justificándolo con su juventud.

Piqué aconseja a Lamine Yamal

«Por supuesto que si tienes una carrera de 15 años vas a perder alguna vez. Él ha tenido la suerte de que desde que está en el Barça las cosas van bien. Perderá, no va a rendir al nivel de ahora y le van a criticar. Cuando más aprenderá será en la derrota y eso le llegará. Cada vez tendrá mucha más presión y responsabilidad, aunque parece que le da igual todo ahora y eso es buenísimo», dijo.

«Hay que aceptar cómo es Lamine. No sé qué va a ser de él, pero tiene la oportunidad de romper con todo. Adquirirá experiencia y nadie es igual con 18 que con 38. No tenemos que cargárnoslo, no sabemos cuánto tiempo podremos disfrutar de algo como él», explicó. Con la llegada de Hansi Flick, la plantilla se ha amoldado a la exigencia de tener que cumplir unas reglas estrictas, incluso algunos futbolistas han recibido castigos severos por retrasarse minutos en entrenamientos. «El fútbol está evolucionando y parece una locura. Yo jugué con compañeros que fumaban de dos en dos el día antes del partido. Si eso lo haces ahora, no puedes competir. Ahora todos se cuidan y viven el fútbol de forma distinta», concluyó.