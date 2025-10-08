Piqué vuelve a insultar a los árbitros en un partido del Andorra: «Esto es una puta vergüenza»

Gerard Piqué volvió a liarla contra los árbitros después de perder el Andorra. El equipo acabó con diez ante el Leganés el pasado fin de semana y el acta arbitral detalla la discusión que tuvo el presidente catalán con Saúl Ais Reig y su equipo en los vestuarios. Una línea que ya hizo hace unas semanas y que vuelve a ponerle frente a una nueva sanción del Comité de Disciplina de la RFEF.

El duelo fue una auténtica montaña rusa de emociones para el conjunto andorrano en casa. Terminó 1-2 y con la expulsión de Alex Petxarroman en el descuento, lo que provocó la ira del cuerpo técnico: «Una vez finalizado el encuentro, una persona ubicada en el túnel de vestuarios, posteriormente identificada como el analista deportivo del FC Andorra, Julián Ezequiel Pedernera Escurti, se dirigió a mi árbitro asistente número uno en los siguientes términos: ‘Sois unos sinvergüenzas’».

Sin embargo, el que se llevó la palma fue Gerard Piqué: «Posteriormente, ya en el interior del vestuario arbitral, se escucharon varios golpes de gran intensidad en la puerta. Al abrirla, se identificó a Don Gerard Piqué Bernabéu, quien se dirigió a nosotros manifestando lo siguiente: ‘Esto es una puta vergüenza. Ahora, si queréis, lo ponéis en el acta’».

La sanción a la que se enfrenta Gerard Piqué

Una vez conocida el acta arbitral, el Andorra tendrá que afrontar una multa similar a los 15.000 euros que ya tuvo que pagar por los incidentes frente al Mirandés. Allí, además de Piqué, estuvieron implicados el director general y el del primer equipo, Jaume Nogués y Carles Manso, respectivamente.

El único que no puede ser sancionado deportivamente es Piqué, puesto que la normativa de la RFEF impide hacerlo a las personas que no están federadas (es propietario del Andorra), tipificado en el artículo 3 del Código Disciplinario. Otro incidente arbitral que demuestra que el exjugador del Barça sigue teniendo sus polémicas con los árbitros, pero esta vez fuera de los terrenos de juego.