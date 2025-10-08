Segunda División

Piqué vuelve a insultar a los árbitros en un partido del Andorra: «Esto es una puta vergüenza»

Ya recibió una sanción por insultar en el partido frente al Leganés

El Comité de Disciplina de la RFEF estudiará volver a castigarle

El Gobierno actuará en contra del Villarreal-Barcelona en Miami: «Nos gusta hacer las cosas en España»

Piqué vuelve a liarla con el Andorra. (Europa Press)
Gerard Piqué vuelve a liarla con el Andorra. (Europa Press)

Gerard Piqué volvió a liarla contra los árbitros después de perder el Andorra. El equipo acabó con diez ante el Leganés el pasado fin de semana y el acta arbitral detalla la discusión que tuvo el presidente catalán con Saúl Ais Reig y su equipo en los vestuarios. Una línea que ya hizo hace unas semanas y que vuelve a ponerle frente a una nueva sanción del Comité de Disciplina de la RFEF.

El duelo fue una auténtica montaña rusa de emociones para el conjunto andorrano en casa. Terminó 1-2 y con la expulsión de Alex Petxarroman en el descuento, lo que provocó la ira del cuerpo técnico: «Una vez finalizado el encuentro, una persona ubicada en el túnel de vestuarios, posteriormente identificada como el analista deportivo del FC Andorra, Julián Ezequiel Pedernera Escurti, se dirigió a mi árbitro asistente número uno en los siguientes términos: ‘Sois unos sinvergüenzas’».

Sin embargo, el que se llevó la palma fue Gerard Piqué: «Posteriormente, ya en el interior del vestuario arbitral, se escucharon varios golpes de gran intensidad en la puerta. Al abrirla, se identificó a Don Gerard Piqué Bernabéu, quien se dirigió a nosotros manifestando lo siguiente: ‘Esto es una puta vergüenza. Ahora, si queréis, lo ponéis en el acta’».

La sanción a la que se enfrenta Gerard Piqué

Una vez conocida el acta arbitral, el Andorra tendrá que afrontar una multa similar a los 15.000 euros que ya tuvo que pagar por los incidentes frente al Mirandés. Allí, además de Piqué, estuvieron implicados el director general y el del primer equipo,  Jaume Nogués y Carles Manso, respectivamente.

El único que no puede ser sancionado deportivamente es Piqué, puesto que la normativa de la RFEF impide hacerlo a las personas que no están federadas (es propietario del Andorra), tipificado en el artículo 3 del Código Disciplinario. Otro incidente arbitral que demuestra que el exjugador del Barça sigue teniendo sus polémicas con los árbitros, pero esta vez fuera de los terrenos de juego.

Lo último en Deportes

Últimas noticias