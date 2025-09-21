La última de Piqué: gritó y amenazó a los árbitros al término del Andorra-Mirandés

Gerard Piqué dio la nota al término del Andorra 1-1 Mirandés amenazando y gritando a los árbitros que pitaron el partido de Segunda División del equipo del Principado que preside. «Se aproximó a escasos centímetros del asistente, a voz en grito y en actitud intimidatoria», recogió el colegiado Alonso de Ena Wolf, que también acusó al director deportivo del club andorrano, Jaume Nogues, de llamarles «sinvergüenzas».

«Una vez finalizado el encuentro, y estando en el túnel de vestuarios, se dirigió a mi asistente n°1 D. Jaume Nogues Llorens, a viva voz y de forma agresiva, con los siguientes términos: ‘sois unos sinvergüenzas, esto es una vergüenza’. Esta situación conlleva a que D. Gerard Piqué Bernabéu se aproximó a escasos centímetros del asistente n°1, a voz en grito y en actitud intimidatoria, realizando observaciones sobre las decisiones arbitrales», explicó el árbitro en su acta.

«Asimismo, D. Carles Manso Rubio se dirigió al mismo asistente n°1 en los siguientes términos: ‘hijo de puta, hijo de puta», añadió el árbitro, metiendo también en el asunto al team manager del Andorra por increpar de forma agresiva al linier en el túnel de vestuarios.

Tensión en Andorra con Piqué

Ena Wolf aseguró en su acta que, tras las voces a su ayudante, tanto Nogues como Piqué la tomaron con él: «En ese momento, D. Jaume Nogues Llorens y D. Gerard Piqué Bernabéu se acercaron a mi persona, formulando objeciones arbitrales en tono amenazante. En concreto, D. Jaume Nogues Llorens manifestó: ‘menuda vergüenza, no tenéis vergüenza’, a viva voz, debiendo ser nuevamente apartado por la Policía».

El partido acabó en empate tras los goles en la primera parte de Villahermosa por parte del Andorra y de Carlos Fernández de penalti para el Mirandés. El club andorrano está cuarto en la temporada de su regreso a Segunda, en el que se está instaurando como la revelación del campeonato. Sin embargo, su máximo accionista, Piqué, ensucia la imagen del equipo con sus polémicas.