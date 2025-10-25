Soto Grado dirigirá el Clásico en el Bernabéu e Iglesias Villanueva estará en el VAR

César Soto Grado será el árbitro encargado de dirigir el Clásico de este domingo (16:15 horas) en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Barcelona. Le acompañará desde el VAR Javier Iglesias Villanueva. El Comité Técnico de Árbitros ha dado a conocer esta designación en la mañana de este sábado después de la rueda de prensa de Marcus Sorg y poco antes de que hablase Xabi Alonso.

Ya conocemos el árbitro encargado de dirigir el gran Clásico de la Liga entre Real Madrid y Barcelona de este domingo a partir de las 16:15 horas en el Santiago Bernabéu. Será César Soto Grado acompañado en las bandas por Carlos Álvarez y David Becerril como árbitros asistentes y Guillermo Conejero como cuarto árbitro. En el VAR estará Iglesias Villanueva.

Es el primer Clásico de la temporada, el primer gran partido de la Liga, y el CTA ha designado al colegiado de Candeleda para dirigir este partido que seguro traerá mucha polémica pase lo que pase dentro del césped. Soto Grado ha arbitrado cuatro partidos esta temporada y será la primera vez en este curso que lo haga con Real Madrid y Barcelona. Ha dirigido, eso sí, dos veces al Atlético de Madrid contra el Elche (1-1) y frente al Celta (1-1).

La última vez que Soto Grado dirigió al Barcelona fue el pasado curso en la victoria culé en campo del Espanyol con la consecución del título de Liga para los de Hansi Flick. Expulsó a Cabrera por una entrada sobre Lamine Yamal que ni mucho menos era para roja, ya que la estrella culé exageró.

La última vez que arbitró un partido del Real Madrid fue en Vitoria la temporada pasada y expulsó a Kylian Mbappé durante el transcurso de la primera mitad. La temporada pasada también expulsó a Vinicius en Mestalla. Soto Grado ya dirigió el Clásico de hace dos cursos en el Santiago Bernabéu donde el Real Madrid ganó 3-2 con un gol final de Jude Bellingham a pase de Lucas Vázquez.