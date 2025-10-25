Koundé se entrena antes del Clásico y Raphinha confirma su baja para el Bernabéu

Jules Koundé se ha entrenado este sábado sobre el césped de la Ciudad Deportiva Joan Gamper en la previa del Clásico de Liga contra el Real Madrid tras dos días de ausencia por un golpe y Raphinha ha confirmado su baja para visitar el Santiago Bernabéu tras recaer de la lesión que le ha dejado un mes fuera de los terrenos de juego. El equipo blaugrana se entrenó esta mañana y por la tarde viajarán a la capital de España.

Koundé ha vuelto a entrenar este sábado junto a sus compañeros. El defensa francés recibió un golpe en el partido de Champions del pasado miércoles contra el Olympiacos y se ha perdido dos sesiones de entrenamiento a las órdenes de Hansi Flick. No entrenó ni el jueves ni el viernes.

Pero este sábado ha vuelto a ejercitarse junto al grupo con normalidad. Si las sensaciones son positivas, viajará junto al grupo esta misma tarde a Madrid para la disputa del Clásico de este domingo en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid. Que juegue o no el partido ya será decisión del entrenador alemán.

✅ Pese a estar los dos últimos días sin entrenarse, Jules Koundé ha regresado a la dinámica del grupo. El lateral francés, en principio, estará para el partido contra el Real Madrid. @mas_que_pelotas pic.twitter.com/RSYgGe2W6m — Nacho Jiménez (@NachoJP_) October 25, 2025

La mala noticia, anunciada en la jornada del viernes, se ha confirmado este sábado en la Ciudad Deportiva Joan Gamper con la baja definitiva para el Clásico de Raphinha. El extremo brasileño, que entrenó durante el miércoles y jueves con el grupo, ha recaído de su lesión y se estima que pueda estar incluso otro mes más de baja. Ya el pasado viernes no saltó a entrenar y este sábado se retiró de la Ciudad Deportiva culé justo antes de que iniciase el entrenamiento. Una baja sin duda muy sensible para el Barça que se une a las de Ter Stegen, Joan García, Gavi, Dani Olmo y Lewandowski.