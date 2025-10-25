Laporta: «Real Madrid, AFE y jugadores han causado un perjuicio a la Liga»

Joan Laporta ha vuelto a señalar al Real Madrid en su lucha por seguir defendiendo los intereses de la Liga y Javier Tebas en el partido que se iba a disputar en Miami entre Barcelona y Villarreal. Un nuevo ataque del presidente culé en la previa del Clásico que este domingo enfrenta a partir de las 16:15 en el Santiago Bernabéu a madridistas y azulgranas.

«Seguro que los clubs participantes íbamos a conseguir unos beneficios, porque nos iba a generar esponsorizaciones, era una manera de promocionar la imagen del Barça. A nosotros nos lo propusieron, vimos que era una buena idea y nos apuntamos a hacerlo. La reacción de la AFE, la reacción de los jugadores y después la del Real Madrid llevando el caso al CSD, es respetable, cada uno hace lo que considera que debe hacer, pero creo que se le ha causado un perjuicio a la Liga», señaló Joan Laporta en la previa del Clásico señalando al Real Madrid, a los jugadores de Primera y al sindicato.

Unas declaraciones de Joan Laporta en Mundo Deportivo desde Huelva en las que también, por supuesto, habló del Clásico de este domingo contra el Real Madrid: «No, no me cansaría nunca. Ver ganar al Barça es una sensación que los culés tenemos interiorizada, además del logro deportivo se siente algo más, porque va más allá de lo deportivo, es una rivalidad máxima. Es una maravilla».

«Te tienes que contener, pero es una mortificación agradable si ganamos. Aunque dicen que es un partido más, nunca es un partido más, es un partido que marca tendencias y si nosotros ganamos, y estoy convencido de que los jugadores harán todo lo posible para ganar y ponernos líderes, marca la tendencia ascendente», añadió sobre el Clásico y la experiencia de vivirlo en el palco del Bernabéu.

«Es cierto que es de las mejores sensaciones que se pueden tener en la vida. Si eres culé es un escenario, el Bernabéu, que te invita a estar excitado, muy pendiente del partido y del ambiente. Si encima, ganas, es espectacular. Yo he tenido la suerte y el privilegio de vivir esos Clásicos, y algunos más, y realmente son sensaciones muy bonitas», completó Joan Laporta sobre la rivalidad contra el Real Madrid.