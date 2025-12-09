El Barcelona se moja sobre el Real Madrid-City: «Pep sabe lo que tiene que hacer»

El Barcelona, a través de su vicepresidente Rafa Yuste, se ha mojado este martes sobre el decisivo Real Madrid-Manchester City para el futuro de Xabi Alonso como entrenador madridista. En la entidad culé se frotan las manos con el mal momento de su eterno rival.

«Pep sabe lo que tiene que hacer. No me alegro de las crisis de nadie», señaló Rafa Yuste ante los medios de comunicación antes de la comida de directivas previa al Barcelona-Eintracht de Champions de esta noche. Un dardo directo para el importante partido que se disputa este miércoles en el Santiago Bernabéu con el futuro de Xabi Alonso en juego.

«Es un partido, tres puntos, y no se puede fallar. El tema de las entradas está todo controlado. Siempre salimos al campo con la intención de ganar. El Barcelona cada vez tiene mejores sensaciones. Nos miramos a nosotros, y como dice Flick, paso a paso», añadió Rafa Yuste ante los medios de comunicación en la previa de un nuevo partido de Champions del Barcelona.

🤔 Y antes del MADRID-CITY, YUSTE envía un mensaje a GUARDIOLA: 🔜 «Pep sabe lo que tiene que hacer…» 📹 @marccnunezz pic.twitter.com/wT7hf0vnN7 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 9, 2025

Es de sobra conocida la amistada entre Rafa Yuste y Pep Guardiola, así como el amor que se tienen el Barcelona y el actual entrenador del Manchester City. Por eso nadie en la entidad azulgrana tiene que esconder que este miércoles animarán al cuadro inglés para que gane su partido en el Santiago Bernabéu. Un encuentro que de terminar con victoria citizen podría dejar a Xabi Alonso al borde del despido como técnico madridista.

El vicepresidente culé atendió a la prensa antes del encuentro que se disputa este martes en el Camp Nou entre el Barcelona y el Eintracht de Frankfurt con motivo de la sexta jornada de la Champions League.