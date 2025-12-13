El Real Madrid ha lamentado este sábado la muerte de Gabriel Masfurroll, ex directivo del Barcelona durante los años 1988 a 1992 y ex vicepresidente de la entidad barcelonista entre los años 2000 y 2003. El club blanco ha tenido un precioso detalle realizando un comunicado oficial donde expresa sus condolencias y su cariño a familiares y seres queridos del fallecido.

Gabriel Masfurroll Lacambra, ex vicepresidente del FC Barcelona, presidente de Clínicas Mi y considerado un pionero en el desarrollo del sector sanitario privado en España, ha fallecido a los 72 años. El grupo Clínicas Mi, con dos centros sanitarios en Barcelona y Lleida, ha informado este sábado de la muerte.

La larga trayectoria de Masfurroll en el ámbito de la gestión hospitalaria privada mereció que le otorgaran diferentes distinciones, entre ellas, la Creu de Sant Jordi, en 2008.

Economista de formación, inició su actividad profesional en el hospital de la Santa Creu i Sant Pau y ejerció diversos cargos en hospitales como Fundació Puigvert, Fundación Jimenez Díaz o Clínica Quirón, además de ocupar puestos directivos y consejos de administración de compañías sanitarias nacionales e internacionales.

Comunicado del Real Madrid

El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Gabriel Masfurroll, quien fuera vicepresidente del F. C. Barcelona entre los años 2000 y 2003, y directivo del club entre 1988 y el año 1992.

El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares y a todos sus seres queridos.

Gabriel Masfurroll ha sido durante toda su vida un ejemplo de generosidad y solidaridad, y uno de los empresarios más emblemáticos del sector sanitario en España. Siempre se dedicó con entusiasmo a sus dos grandes pasiones: el deporte y la salud.

En el F. C. Barcelona también fue vicepresidente de la Fundación Barça, entre 2010 y 2015.

Como deportista, destacó como nadador de élite en el Club Natación Barcelona y formó parte de la selección española.

En el ámbito de la salud, se le considera una de las figuras más destacadas de la gestión sanitaria y hospitalaria en España.

Su marcado carácter filantrópico siempre le mantuvo ligado a proyectos sociales y solidarios. Fue uno de los cofundadores de la Fundación Catalana Síndrome de Down y, en 2006, puso en marcha Mi Fundación Álex, en memoria de su hijo fallecido a los tres años de edad, también enfocada en el trabajo con personas con síndrome de Down.

Además, fue presidente de la Fundación Laureus España entre 2011 y 2019. En 2008 recibió la Creu de Sant Jordi como reconocimiento a su trayectoria profesional. Gabriel Masfurroll ha fallecido a los 72 años de edad. Descanse en paz.