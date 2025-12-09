La Champions regresa al Camp Nou más de 1.500 días después con el recuerdo de una eliminación bochornosa

La Champions League vuelve este martes al Camp Nou 1.505 días después de su último partido en esta competición. El Barcelona regresa a jugar un partido en su estadio en la máxima competición de clubes después de dos temporadas en el exilio de Montjuic. Regresa con el recuerdo bochornoso de la última vez que lo pisó en Champions cayendo eliminado en fase de grupos por segundo año consecutivo.

El Barcelona recibe este martes desde las 21:00 horas al Eintracht en el Camp Nou con motivo de la sexta jornada de la Fase Liga de la Champions League. Después de dos temporadas jugando competición europea en Montjuic, el mejor fútbol del mundo regresa de nuevo al estadio culé.

Un Camp Nou que ya ha albergado esta temporada varios partidos de Liga desde finales del mes de noviembre con aquel duelo frente al Athletic. Pero este será el primero desde su reforma con 45.000 espectadores. Empezó la temporada en Montjuic y ahora la UEFA hace la vista gorda y le deja cambiar de estadio.

Varios jugadores de la actual plantilla del Barcelona jugarán su primer partido de Champions en el Camp Nou. Incluido el propio Lamine Yamal que todavía no había debutado en el año 2022. Gerard Martín, Cubarsí, Fermín López o Joan García cumplirán un sueño. Otros como Balde, Pedri, De Jong, Ferran, Lewandowski o Koundé ya saben lo que es jugar competición europea en el estadio azulgrana.

Precisamente estos últimos jugadores mencionados jugaron el último partido del Barcelona en Champions en el Camp Nou hasta este martes. Fue el 26 de octubre de 2022 y el recuerdo imborrable es de una eliminación bochornosa en fase de grupos. La segunda consecutiva para jugar la Europa League y más tarde caer contra el Manchester United. El año anterior se cayó ante el Eintracht en la misma competición, mismo rival que este martes con una invasión histórica de 30.000 alemanes en el estadio que todavía retumba en Can Barça.

0-3 ganó el Bayern de Múnich a aquel Barcelona de Xavi mandándolo de nuevo a la Europa League. Ese fue el último partido del equipo culé en Champions en su estadio. La defensa la formaron Marcos Alonso y Bellerín junto a Balde y Koundé. Ter Stegen era el portero. En el centro del campo jugaron Busquets, Pedri, De Jong y Kessié. Y arriba Dembélé y Lewandowski. Ahora vuelven a su estadio en una dinámica diferente y con el objetivo de llegar lejos en esta Champions.