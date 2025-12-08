El Barça blinda el Camp Nou por los fantasmas de otra invasión del Eintracht: «Eviten desplazarse al estadio»

El Barcelona ha aprendido la lección y no quiere volver a ver su propio estadio de color blanco. De cara al partido de este martes 9 del Barça ante el Eintracht Frankfurt de la fase de liguilla de Champions League en el Camp Nou, éste se ha catalogado de ‘alto riesgo’ y el club ya ha lanzado un comunicado informando sobre el estricto control de seguridad que habrá antes, durante y tras el partido, con le objetivo de disuadir a la afición visitante y su interés de acudir en masa a Barcelona pese a carecer de entradas.

El Barça, «como en todos los partidos clasificados de alto riesgo, adoptará las medidas de seguridad necesarias para garantizar la seguridad de todos los socios, socias y afición local y visitante», informaba el club en un comunicado en su página web, dando a conocer todas las acciones que pondrán en marcha para controlar este encuentro, especialmente con la venta de entradas, «especialmente en lo que respecta a la venta de localidades y presencia en el Estadio de asistentes del equipo rival fuera del espacio destinado a su afición».

«Se hace un llamamiento a toda la afición del equipo rival, en este caso aficionados y aficionadas del Eintracht Frankfurt que no dispongan de entrada, para que eviten desplazarse hasta el Spotify Camp Nou, ya que no habrá puntos de venta de entradas. Únicamente podrá acceder al Estadio quien disponga de una entrada gestionada por su Club en la zona reservada para la afición visitante», recalca el comunicado del Barcelona, que recuerda con tristeza lo sucedido en Montjuic, en el Estadio Olímpico Lluís Companys, con el choque ante el Eintracht en la Europa League en abril de 2022, cuando el estadio lució parcialmente blanco por la venta y reventa de entradas a aficionados visitantes.

Entre las medidas implementadas por el Barça para este partido ante el Eintracht Frankfurt en el Camp Nou, están tanto el sistema de entradas, que serán nominales, tampoco se permitirá «realizar actividades de afición contraria en la zona de afición local» y se bloqueará «la venta en el país de origen de la afición contraria por IPs y a tarjetas bancarias del país», así como se anunciará «durante el período de venta con un mensaje donde se indica que la venta es únicamente para los socios y socias del FC Barcelona».

El Barça también informa a la afición visitante que estará prohibido «lucir vestimenta o ropa identificadora del equipo rival del FC Barcelona, a excepción de la zona reservada a la afición contraria» y que será necesario, para el acceso al estadio, la disposición de «documentos de identificación oficiales (entrada y pasaporte o documento de identificación)».

Además, comentan que estará habilitado el acceso K, «exclusivo para la afición visitante», que no habrá venta de entradas en las taquillas del estadio y que incluso los touroperadores tendrán la venta de entradas limitada.

El club reconoce que también ha tomado»medidas de seguridad reforzadas debido a la excepcionalidad de este partido», aumentando, por un lado, los dispositivos de seguridad en cada acceso, teniendo un control nominal y visual de asistentes con simbología o indumentaria del Eintracht Frankfurt «para descartar indicios de adquisición ilegal de entradas», así como la prohibición del acceso de aficionados del equipo rival en los alrededores del Camp Nou para disuadir «la reventa de entradas».