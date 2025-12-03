El Barça se carga el carnet de socio: sólo aceptarán entradas en formato digital

El lío del Barcelona con los abonos y entradas, así como los accesos del partido ante el Alavés, no quedaron en una simple explicación. Entre las explicaciones vertidas por Manel del Río, director general del club, así como representantes de SlashMobility, T-Systems y Devoteam Spain, tecnológicas que explicaron los errores de días atrás, hubo una revelación que no ha pasado desapercibida por el barcelonismo: el Barça va a eliminar el carnet de socio y solamente aceptarán entradas en formato digital.

Si durante años, el carnet de socio fue un bien preciado por cada uno de los abonados, un tesoro que perdura en el tiempo y que es guardado bajo llave como un bien preciado, el Barça ha decidido pasarlo a mejor vida. El club no va a aceptar el acceso al Camp Nou con ellos y su sistema irá plenamente orientado al formato digital.

La remodelación del Camp Nou, además del caos vivido en el partido ante el Alavés por millares de aficionados, socios y abonados en los accesos al estadio, traerá consigo grandes novedades, una transformación sin parangón que han explicado varias caras visibles del entramado directivo del club de esta parcela. Además de Manel del Río, estuvo el jefe de operaciones Joan Sentelles y la jefa de tecnologías de la entidad, Miriam Ferrando. Todo esta personalidad se enfrentaba a un hecho que ha pillado por sorpresa a los más veteranos: el carnet de socio pasará a mejor vida.

Y es que, como han informado éstos, acceder al Camp Nou sólo será posible con dos formatos, ambos digitales, tanto la entrada en PDF, habitual ya en infinidad de servicios, desde un vuelo hasta un concierto, o el e-ticket que han implementado.

Por si existían dudas en las manifestaciones de los responsables, uno de los periodistas fue directo y cuestionó la posibilidad de, ante tanto error digital como el vivido el otro día, se podría volver a la era del carnet de toda la vida. La respuesta de Manel del Río fue certera: «Diría que sí, que esto ya es cosa del pasado, estamos inmersos en un camino donde se eliminen las fórmulas de acceso físico y se haga todo de forma digital».

«Estamos satisfechos con nuestros proveedores; hemos preferido concentrarnos en buscar soluciones que en buscar culpables», fueron las explicaciones que dio el director general del club ante el caos con los accesos, del que llegaron a pensar que se trató de un ciberataque pero que fue algo mucho más simple: el sistema tuvo ‘estrés’: «Se utilizó el sistema de una forma más agresiva. Se hicieron las pruebas de carga para estresar el sistema, pero estamos hablando de picos y se produjo una alta demanda, no por la cantidad de peticiones sino porque sucede un comportamiento del usuario inesperado».

«El sistema está preparado para la alta demanda pero no está optimizado. El comportamiento del usuario ha sido diferente de las previsiones… hay escenarios de comportamiento que no se llegan a probar 100%. Es una solución con alto componente innovador, que persigue también las posibilidades de fraude. Ahora la herramienta ya está optimizada y ya funciona», fueron las explicaciones con las que zanjaron el equipo profesional que dio la cara en el Barça.