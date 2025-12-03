La excusa del Barcelona tras colapsar las colas en el Camp Nou: «El sistema se estresó y no lo pudimos prever»

El FC Barcelona ha tenido que salir a dar la cara este miércoles a raíz de las largas colas que se originaron en la entrada al Camp Nou para el partido frente al Deportivo Alavés. Lo que se postuló como una fiesta al ser la vuelta al estadio tras más de dos años de espera, se convirtió en un calvario para 7.500 aficionados que no podían entrar por un fallo electrónico en la aplicación.

Después de que Joan Laporta afirmase hace unos días que estaban estudiando las causas, finalmente la directiva ha dado explicaciones para calmar las críticas después de que muchos no pudiesen descargar sus entradas con el código QR. Manel del Río, director general del club, fue el que salió en rueda de prensa junto con representantes de SlashMobility, T-Systems y Devoteam Spain, las empresas tecnológicas que gestionan la aplicación de la venta de entradas.

«Nuestro objetivo estos días ha sido buscar soluciones. Desconozco los detalles de la parte técnica. Nosotros detectamos una gran cantidad de incidencias en el ticketing y nos extrañó porque lo hacíamos igual en Montjuic. Hubo un estrés en el sistema de la aplicación con los picos extraordinarios que impidieron aprovechar los recursos generados. Hemos cambiado algunos procedimientos para optimizarlo todo», dijo.

«No lo pudimos controlar. Estábamos preparados para la alta demanda, pero el escenario con el que nos encontramos no lo pudimos prever ni en las pruebas porque era imposible saber cómo se iba a comportar la gente. Con las actualizaciones evitaremos que vuelva a suceder», añadió. Sobre las más de 300 personas que no pudieron entrar, el Barça no concretó cómo les compensará asegurando que «se analizarán cada uno de los casos y aplicando el sentido común en cada uno de ellos».

También se negó las especulaciones de que pudo haber sido fruto de un ciberataque y que el objetivo de este nuevo acceso es «evitar la reventa y el fraude de entradas» con una «digitalización total».

Reunión en el Barcelona para evitar otro caos ante el Eintracht

Del Río también confirmó que esta tarde se producirá una reunión interna para definir el protocolo de cara a la venta de entradas del próximo partido de Champions ante el Eintracht el 9 de diciembre. Hace cuatro temporadas hubo una movilización de más de 30.000 aficionados alemanes en un momento delicado en los accesos.

«Es un partido complicado, dada la experiencia que tuvimos con ellos», comentaron después de confirmar que reforzarán los controles visuales y nominativos en el acceso. Sin embargo, el FC Barcelona confirmó haber resuelto los principales problemas de cara a los próximos partidos en el Camp Nou.