Caos total en el Camp Nou: miles de aficionados colapsan los accesos por un fallo tecnológico del Barça

Caos total en el Camp Nou durante la previa del Barcelona-Deportivo Alavés. Un fallo tecnológico en la aplicación de los abonos y entradas del Barça provocó que miles de aficionados colapsaran los accesos al estadio, generando colas interminables a escasos minutos del inicio del partido de la jornada 14 de Liga (16:15 horas).

Durante toda la mañana, muchísimos socios culés avisaban de que no tenían acceso a su abono o entrada y a las 15:44, apenas media hora antes del arranque, el club azulgrana consiguió informar de lo que estaba ocurriendo: «Se ha producido una incidencia en la descarga de algunas entradas en la aplicación de socios».

«El problema ya ha sido resuelto con el envío, a todos los socios y socias con localidad para el partido de hoy contra el Alavés, de un nuevo PDF con sus entradas. De este modo, garantizamos que todo el mundo pueda acceder al Spotify Camp Nou con normalidad», finalizaba el escrito. La mayoría de aficionados tuvieron que acudir a la oficina de atención al socio para recibir su entrada física.

Colapso en el Camp Nou

Las quejas se fueron multiplicando con el paso de las horas e incluso se pudieron escuchar cánticos contra Joan Laporta, presidente de la entidad, en los alrededores del Camp Nou. Gritos de «¡Laporta dimisión!» y de «¡Barça sí, Laporta no!» no dejaron de escucharse durante el bloqueo de las distintas puertas de entrada al estadio en obras.

Los alrededores del Camp Nou tras los problemas con las entradas

Pese a todos los problemas en los accesos, el Camp Nou lució un aspecto aceptable en el arranque del encuentro, con casi todos los aficionados ya ocupando su localidad. Eso sí, el Barça encajó un rápido mazazo con el gol del Alavés a los 46 segundos de juego.