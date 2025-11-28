La alineación del Barcelona para medirse al Deportivo Alavés en la jornada 14 de la Liga en el Camp Nou tendrá la gran novedad de Raphinha en el once titular. El atacante brasileño por fin puede salir de inicio tras superar su lesión y tener minutos en los dos últimos partidos. La gran duda de Hansi Flick para este partido está en el centro del campo. Pedri todavía no está listo para salir de titular y el entrenador alemán duda entre Christensen y Casadó en esa posición.

El Barcelona, por segunda jornada consecutiva, vuelve al Camp Nou para recibir al Deportivo Alavés. El equipo azulgrana quiere olvidar las penas que le causó la dura derrota contra el Chelsea en la Champions. Con las bajas de Araujo y Fermín López, que se unen a las de Gavi y Ter Stegen, afrontarán los de Flick un duelo en el que se pueden ir a la cama como líderes de la Liga.

La alineación del Barcelona comienza en la portería con la titularidad de Joan García. El portero catalán ya se ha vuelto a asentar en este puesto tras recuperarse de su lesión. No estuvo bien en Londres ante el Chelsea y quiere redimirse en el Camp Nou.

Sigue la alineación del Barcelona por la defensa y sin sorpresas para Hansi Fick. No estará Araujo por un virus estomacal, por lo que pocas dudas hay en esta parcela. Los laterales serán para Koundé y Balde. Y la pareja de centrales del Barça estará formada por Eric García y Cubarsí.

La principal duda de Hansi Flick para formar su alineación titular contra el Alavés está en el centro del campo. Pedri ya está recuperado, pero no está listo todavía para tener minutos. Empezará desde el banquillo. De Jong es un fijo y la duda está en su acompañante. El entrenador alemán duda entre Christensen y Marc Casadó. Por delante estará Dani Olmo seguro tras la baja de Fermín López.

Y la gran novedad de la alineación del Barcelona está en el frente ofensivo. Será titular Raphinha liderando el ataque culé. En la otra banda formará Lamine Yamal desde el inicio. Y en la punta de lanza el titular será Robert Lewandowski.

Posible alineación del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse al Deportivo Alavés en la jornada 14 de la Liga en el Camp Nou: Joan García; Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Balde; De Jong, Casadó, Dani Olmo; Raphinha, Lamine Yamal y Robert Lewandowski.