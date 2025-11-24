Raphinha: «Asumo la responsabilidad de las dos recaídas que he tenido de mi lesión, me he equivocado»

Raphinha compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa de Stamford Bridge en la previa de la jornada quinta de la Fase Liga de la Champions League en la que el Barcelona visitará al Chelsea. El atacante brasileño ya tuvo minutos contra el Athletic el pasado sábado y apunta a seguir ampliando su juego en Londres.

«Lo pasé muy mal, fueron momentos bastante complicados. Siempre quiero estar en el campo ayudando al equipo y jugando el máximo de minutos posible. Pasar estos dos meses sin poder jugar fue muy difícil personalmente. Volver después de dos meses lesionado es un poco complicado: necesito ritmo de juego y espero lo más rápido posible volver a la versión que la gente está esperando de mí», dijo Raphinha sobre su ausencia.

El brasileño se explayó con todo lujo de detalles sobre lo mal que lo ha pasado no pudiendo ayudar a sus compañeros. «Asumo la responsabilidad de las dos recaídas por querer estar en el campo lo antes posible para ayudar al equipo. Me he equivocado un poco y por eso he tenido esas dos recaídas. He echado mucho más de menos yo al equipo que ellos a mí. Soy una persona que busca dar lo mejor en el campo, ya sea ofensivamente o defensivamente; es algo mío. Muchas veces soy el pesado del equipo», indicó.

El futbolista, con pasado en la Premier League, regresa a un estadio que le trae muy buenos recuerdos y hasta donde marcó cuando militaba en el Leeds United. «Poder volver a jugar en este estadio es especial para mí; es un estadio que me encanta, he jugado varias veces aquí y he podido marcar y espero hacerlo mañana. Espero ayudar al equipo si el míster me pone a jugar. Daré mi mejor versión», puntualizó.

De hecho, el brasileño tuvo un affaire para fichar por el Chelsea, pero finalmente se decantó por el Barcelona. «Tenía 100% claro lo que quería, que era cumplir mi sueño de vestir la camiseta del Barça, por eso confié y estoy aquí hoy con la camiseta del Barça», dijo.

Finalmente, Raphinha se refirió a una de las grandes sensaciones del fútbol brasileño como es Estevao y su comparativa con Lamine Yamal. «Estevao y Lamine son dos futbolistas de un nivel espectacular. Los próximos años que van a tener en su carrera serán los mejores futbolistas del mundo. Estoy seguro porque trabajo con Lamine en el club y con Estevao en la selección. Son dos talentos tremendos. Estar arriba depende de ellos pero están en el camino correcto para ser los mejores en sus clubs y en sus selecciones. Intento ayudarles con la experiencia porque el talento es suyo, es personal. Estoy seguro que son talentos que van a volar durante muchos años», zanjó.