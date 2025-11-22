Quién es Raphinha: edad, cuánto dinero cobra y su polémica con Argentina
Descubre quién es Raphinha, jugador del FC Barcelona
Raphinha, a base de trabajo, esfuerzo, calidad y goles, se ha convertido en uno de los jugadores más significativos del FC Barcelona en los últimos años. Tras recuperarse de la lesión en el bíceps femoral de su pierna derecha, que la sufrió durante el pasado 25 de septiembre en el Carlos Tartiere de Oviedo, el brasileño vuelve a una convocatoria con el club braugrana ante el Athletic Club, choque que se disputará este sábado 22 de noviembre, a partir de las 16:15 horas.
Cuántos años tiene Raphinha
Cuántos goles marcó en la 2024-25
El salto de Raphinha a nivel de calidad y sobre todo goleador se hizo notar en la temporada pasada, donde logró un total de 34 goles. El brasileño se convirtió en una pieza clave para la consecución del título Liga con 18 goles, marcó un tanto para ser partícipe en el trofeo conquistado en La Cartuja ante el Real Madrid (Copa del Rey) y además fue vital para doblegar al club blanco en la Supercopa de España con dos goles. En Champions, por otro lado, anotó 13 tantos en toda la competición, unos registros que hablan por sí solos y demuestran por qué fue uno de los candidatos para llevarse el Balón de Oro.
Raphinha y Ferran se unen al grupo 💪 pic.twitter.com/b9oCabBoYb
— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 23, 2025
Cuánto gana dinero gana Raphinha
Raphinha, desde su llegada al club blaugrana, se convirtió en el tercer futbolista que más gana de la plantilla, con 16,670 millones de euros, solo superado por el polaco Robert Lewandowski, con 20’8 millones anuales, y el neerlandés Frenkie de Jong, que desde su bajada salarial tras la renovación de hace unos días pasó al segundo escalón del ranking con 19 ‘kilos’. El top 5 lo cierran Marc-André Ter Stegen y Lamine Yamal con 16’670 millones, mismas cifras que Raphinha.
Cuánto pagó el Barcelona por él
Tras firmar dos temporadas impecables con el Leeds inglés, el FC Barcelona puso el foco en el jugador brasileño y se interesó en hacerse con sus servicios. Tal fue el interés, que finalmente llegaron a un acuerdo con el conjunto británico a cambio de 58 millones de euros más variables, convirtiéndose en uno de los fichajes más caros en la historia del club blaugrana. En total, Raphinha ha movido aproximadamente unos 104 millones de euros en traspasos.
Qué dijo de Argentina
El carioca tuvo sus más y sus menos con los jugadores de Argentina tras realizar unas declaraciones un tanto polémicas en la previa del Argentina-Brasil de clasificación para el Mundial. «Le daremos una paliza dentro y fuera del campo», aseguró el propio Raphinha. Sin embargo, estas palabras se les volvieron en su contra, pues el resultado fue de 4-1 a favor del conjunto de Scaloni. Además, el brasileño no solo fue superado a nivel futbolístico en el terreno de juego, sino que además tuvo algún que otro cruce de forma verbal con algunos de los integrantes de la albiceleste, como fue el caso de De Paul, Paredes o el propio Dibu Martínez. A pesar de todo, Raphinha reconoció que no se arrepentía de nada de lo que había dicho horas previas.