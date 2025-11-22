Palmer se pierde el partido de Champions contra el Barça tras romperse el meñique con una puerta

Al Barcelona le sonríe el fútbol. El próximo martes jugará su partido de la jornada 5 de la fase de liga de la Champions contra un Chelsea sin su estrella, Cole Palmer, que por culpa de un golpe de su dedo meñique contra una puerta ha sufrido una rotura y se perderá los tres siguientes encuentros de su equipo. El segundo de ellos será el de Stamford Bridge ante los culés (21:00 horas).

Enzo Maresca fue quien desveló el contratiempo de Palmer, informando de su baja para los próximos partidos del Chelsea, pero más tarde los medios de comunicación aportaron la causa exacta de su fractura, que fue ese doloroso golpe contra una puerta. Además, el internacional con Inglaterra ya estaba casi recuperado de una lesión inguinal que le mantiene ausente desde septiembre.

El técnico italiano afirmó que Palmer sufrió «un accidente en casa» al golpearse el dedo meñique del pie, lo que ha provocado una pequeña fractura y nuevas molestias. «Es decepcionante, pero estas cosas pueden pasar», lamentó. Maresca descartó totalmente su presencia tanto en el compromiso de Premier este fin de semana con el Burnley como en los duelos ante Barça y Arsenal, y calculó que el jugador no estará disponible «esta semana ni la próxima» por precaución, a pesar de que la lesión «no es grave».

El entrenador del Chelsea subrayó que Palmer estaba «muy cerca» de volver a competir tras superar la dolencia en la ingle, pero que este contratiempo «le ha hecho retroceder un poco», por lo que necesitará un margen adicional de recuperación antes de reincorporarse al equipo.

La irrupción de Palmer

El atacante británico había explotado en las dos últimas temporadas tras marcharse del Manchester City, marcando un total de 43 goles y repartiendo 28 asistencias entre ambas (97 partidos disputados), aunque ahora a sus 23 años está teniendo un inicio de curso complicado por culpa de la pubalgia, algo que está afectando a bastantes jugadores jóvenes de su misma demarcación como Lamine Yamal o Franco Mastantuono. Esta vez, por una lesión muy distinta, no estará contra el Barcelona.