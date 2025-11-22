Vuelve la Liga… y Lamine ya está listo para jugar

Lamine Yamal vuelve a estar listo para jugar un partido como titular con el Barcelona una vez que ha terminado el parón de selecciones internacionales. Vuelve la Liga y la perla culé ya está recuperada de sus molestias. No pudo jugar con España los dos partidos de clasificación para el Mundial, pero ahora está de nuevo a las órdenes de Hansi Flick.

Jugada maestra la completada por el Barcelona. Le ha salido a la perfección al equipo culé la jugada realizada con Lamine Yamal. La estrella culé jugó el domingo por la noche antes de irse concentrado con España en Vigo como titular y completando los 90 minutos. El mismo lunes, antes de volar a Madrid, se sometió a un tratamiento de radiofrecuencia para su pubalgia. El Barça se lo comunicó a la Federación el lunes por la noche, con Yamal ya en Las Rozas, y el martes por la mañana comunicó la desconvocatoria del jugador.

La polémica desatada en torno a Lamine Yamal entre el Barcelona y la Federación fue tremenda. Una guerra total. La RFEF estaba incrédula y el Barça mantenía que su jugador necesitaba reposo durante unos 7-10 días como finalmente ha ocurrido.

El Barcelona miró por la salud de su jugador, evitó que fuese con España, y ha ganado dos semanas de recuperación para que pueda afrontar este tramo final de competición hasta fin de año en las mejores condiciones posibles. Jugó 90 en Vigo antes del parón y apunta a jugar otros 90 contra el Athletic en el regreso del equipo blaugrana al Camp Nou este sábado a partir de las 16:15 horas.

Ha vuelto la Liga y Lamine Yamal está recuperado para jugar con el Barcelona. Así expresaba Hansi Flick cómo se encuentra en estos momentos la perla culé: «Creo que podrá jugar, ha entrenado muy bien estas semanas, no se ha acabado (la lesión de pubalgia que arrastra) porque tiene altos y bajos, pero de momento se está controlando bien desde los servicios médicos».

«Es jugador nuestro, tenemos cuidado de él nosotros y la Federación, ha sido una buena decisión quedarse, está gestionando bien su situación física», añadió el entrenador del Barcelona sobre la polémica con España y Luis de la Fuente.